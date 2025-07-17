Cenić nakon Šmitovih odluka: I dalje čekamo na usvajanje budžeta, plašim se da ga neće biti do kraja godine

- Naš Zakon o zaduživanju, dugu i garancijama BiH precizira da - ko se zadužuje, taj i plaća i ko je garant za otplatu, taj i mora platiti. Znači, u ovom slučaju je to Republika Srpska i to nije nešto što nije trebalo da se dogovori, jer je visoki predstavnik podsjećao upravo na to i Željku Cvijanović i gospodina Zvizdića. Očigledno je to trebala da plati država, pa da se onda tuže s Republikom Srpskom do besvijesti, jer to bi trajalo jako dugo, a pare se trebaju dati odmah - kaže Cenić za "Avaz".

Prof. Svetlana Cenić, ekonomska i politička analitičarka komentarisala je za „Dnevni avaz“ današnje odluke visokog predstavnika u BiH Kristijana Šmita (Christian Schmidt) koji je, podsjetimo, donio Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o finansiranju institucija BiH u kojem je osigurao finansiranje novih izbornih tehnologija, kao i isplatu duga „Viaductu“.

Međutim, kako dodaje ono šta je interesantno jeste šta je, zapravo, u pozadini slučaja "Viaduct".

-To je ono što treba vidjeti. Jer kako je došlo do toga da se odjednom daje račun neke firme na „offshore“ mjestima? To posebno treba da se razmota i da se vidi ko je odgovoran, a ako to Republika Srpska do sada nije uradila, onda bi pravosuđe stvarno trebalo da kaže svoje - govori Cenić.

Podvlači da će i u ovom slučaju dug platiti porezni obveznici, odnosno, oni koji su uplaćivali nametnutu putarinu, nametnute akcize te je, navodi, posebna priča zašto građani plaćaju tuđi nemar, neodgovornost i kriminal.

Govoreći o odluci koja se odnosi na transparentnost i jačanje izbornog procesa u BiH, Cenić ukazuje na to da državni budžet još nije usvojen.

- Daj Bože da išta od toga bude, a već vidimo da iz Republike Srpske govore o svojoj ugroženosti i ponovo je priča o tome kako je bolje da visoki predstavnik povuče odluke, a taj isti koji negira odluke visokog predstavnika negirao je i sve svoje odluke. Ovo postaje karikaturalna situacija, jer znamo kako je Milorad Dodik svoje probleme rješavao sa pravosuđem i kako je pravosuđe izašlo ususret njemu, da to tako nazovem. Već smo u drugoj polovini jula i bojim se da ćemo doći do kraja godine, a da budžeta neće biti. I, sada se samo bojim da se sve ovo što je visoki predstavnik odlučio ne razvuče kao žvaka, jer više niko ne vjeruje ni međunarodnoj zajednici ni domaćem pravosuđu, a o domaćim političarima neću da pričam - ističe Cenić.