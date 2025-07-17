PREDSJEDNIK SBB-A

Fahrudin Radončić: Historijska odluka za istinski demokratsku Bosnu i Hercegovinu

SBB nije htio da učestvuje na lokalnim izborima, jer je sistem koji je sada srušio Šmit, omogućavao brutalne krađe izborne volje građana

Radončić: Sada će mnogi vidjeti kolika je snaga SBB-a, jer nas više neće moći potkradati udruženim snagama. Avaz

Piše: Evelin Trako

17.7.2025

Povodom odluke visokog predstavnika za Bosnu i Hercegovinu Kristijana Šmita (Christian Schmidt), da se ubuduće uvede elektronski sistem glasanja i da su obezbijeđena sredstva za realizaciju novih pravila, zatražili smo komentar od predsjednika SBB-a Fahrudina Radončića:

- Radi se o zaista historijskoj odluci, jer je Bosna i Hercegovina bila jedina zemlja u Evropi gdje su se izbori provodili na anahron i potpuno nepošten način. Najveća pljačka koja se može dogoditi u jednom društvu je krađa izborne volje građana, što je do sada bio redovan slučaj. SBB se od svog osnivanja, 2010. godine, uporno zalagao za elektronski način glasanja i obrade podataka, ali to su uporno minirale vladajuće stranke i pojedini politički kriminalci koji su kupovali glasove i glasačke odbore čak, kako se vidi, novcem narkokartela.

Zato ovu odluku smatram najvažnijom koju je mogao donijeti visoki predstavnik nakon zaštite državnih institucija i veoma cijenimo njegovu odlučnost da Bosnu i Hercegovinu stavi među evropske države koje imaju pošten i efikasan izborni proces.

Sada će mnogi vidjeti kolika je snaga SBB-a, jer nas više neće moći potkradati udruženim snagama, neovisno da li je u pitanju utrka za člana Predsjedništva BiH ili druge nivoe vlasti.

Istovremeno, moramo zahvaliti i nevladinom sektoru na izuzetnoj upornosti da se odluka visokog predstavnika dogodi – rekao je Radončić. 

# IZBORI
# FAHRUDIN RADONČIĆ
# CHRISTIAN SCHMIDT
