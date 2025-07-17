Nikšić potpisuje ugovore s 32 korisnika: Za jačanje oblasti sporta i kulture u FBiH 9,9 miliona KM

Premijer Federacije Bosne i Hercegovine Nermin Nikšić će sutra uručiti ugovore korisnicima iz oblasti sporta i kulture u Federaciji BiH, a kojima se isplaćuju sredstva iz dodatne dividende BH Telecoma d.d. Sarajevo. Ukupna vrijednost sredstava iznosi 9.903.682,76 KM. Ugovore će dobiti 32 korisnika.

Ugovori su u skladu sa Odlukom o rasporedu pripadajućih sredstava iz Odluke o isplati dodatne dividende BH Telecoma d.d. Sarajevo od 24.decembra 2024. godine po korisnicima, koju je Vlada Federacije BiH usvojila početkom prethodnog mjeseca.

Višestruke koristi

Odlukom Vlade utvrđen je raspored pripadajućih sredstava iz odluke BH Telecoma korisnicima iz sektora sporta i kulture u Federaciji BiH.

Namjena sredstava iz dodatne dividende BH Telecoma usmjerena je na jačanje sektora sporta i kulture u Federaciji BiH, a u skladu sa opredjeljenjem Vlade Federacije BiH za podršku institucijama, savezima i organizacijama koje doprinose općem dobru i međunarodnoj afirmaciji Bosne i Hercegovine.

Uzimajući u obzir višestruke koristi ulaganja u sport i kulturu, od promocije zdravog načina života, razvoja mladih talenata, inkluzije osoba sa invaliditetom, do jačanja kulturnog identiteta i međunarodne prepoznatljivosti, ova odluka omogućava ciljano ulaganje u ključne sportske saveze i projekte od posebnog značaja u oblasti kulture i sporta.

Korisnici iz oblasti kulture kojima se raspoređuju sredstva su Fondacija za kinematografiju Federacije BiH - “Pilot Program za koprodukciju serija/PMM-Projekat ID 2934” 300.000 KM, zatim DEBLOKADA d.o.o. Sarajevo 600.000 KM, te Narodno pozorište Sarajevo „Tvrtko, kralj bosanski“ opera 200.000 KM i Sarajevske večeri muzike (SVEM) 20.000 KM.

Posebna odluka

Za Savez sjedeće odbojke BiH i Paraolimpijski komitet BiH planiran je iznos od po 75.000 KM, zatim iznos od 70.000 KM za Savez košarke u kolicima BiH, te po 15.000 KM za Specijalnu olimpijadu BiH i Stonoteniski savez lica sa invaliditetom BiH.

Korisnici iz oblasti sporta su Nogometni/Fudbalski savez BiH za koji je predviđen iznos od 2.000.000 KM, zatim Košarkaški savez BiH i Rukometni savez BiH po 1.000.000 KM, Odbojkaški savez BiH 500.000 KM, te Olimpijski komitet BiH, Atletski savez BiH i Teniski savez BiH po 150.000 KM.

Po 100.000 KM raspoređuje se Karate savezu BiH, Taekwondo savezu BiH, Džudo savezu BiH, Kik boks savezu BiH i Hokejaškom savezu BiH, dok se po 75.000 KM raspoređuje Bokserskom savezu BiH i Biciklističkom savezu BiH.

Po 50.000 KM Ragbi savezu BiH, Vaterpolo savezu BiH, Streljačkom savezu BiH, Stonoteniskom savezu BiH, Savez klizačkih sportova BiH, Plivačkom savezu BiH, Triatlon i pentatlon savezu BiH i Gimnastičkom savezu BiH.

Za Košarkaški klub „Bosna“ Sarajevo planiran je iznos od 353.682,76 KM.

Odlukom je utvrđeno da će Vlada Federacije BiH posebnom odlukom utvrditi raspored preostalih sredstava u iznosu od 2.180.000 KM.

Svečanost potpisivanja i uručenja ugovora bit će upriličena u sjedištu Vlade Federacije BiH u Sarajevu u 10.00 sati, najavljeno je iz Ureda Vlade FBiH za odnose s javnošću.



