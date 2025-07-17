Kajtaz za "Avaz": Šmit je na tehnički način spriječio da država BiH ne bude blokirana

– Osim toga, ovim odlukama nije odgovoreno na najvažnije pitanje – ko je zapravo doveo do toga da BiH kao država postane dužnik od stotinjak miliona maraka nekoj firmi iz Slovenije koja je trebala nešto napraviti, pa je to kasnije došlo do međunarodnog suda, pa su se potom nagomilale tolike kamate – kaže Kajtaz za "Avaz".

Što se tiče „Viaducta“, građanima BiH, govori on, treba pojasniti da su to sve njihova sredstva i novac, i da entiteti i Distrikt Brčko čine BiH, a ne obratno.

Nove odluke visokog predstavnika u BiH, Kristijana Šmita (Christian Schmidt), na prvu loptu izgledaju vrlo atraktivno i zanimljivo. Međutim, kada se sve to analizira, vidi se da tu postoji cijeli niz otvorenih pitanja, kaže politički analitičar i novinar Faruk Kajtaz.

Jer, kako naglašava, u ovoj državi postoje ljudi koji su debelo plaćeni da do toga ne dođe.

– Na kraju krajeva, postoji politička odgovornost i zato su nakon svega ovog u najmanju ruku smiješne izjave rukovodstva i vrha entiteta Republika Srpska kako strani državljanin neće upravljati novcem iz entiteta RS. Oni bi trebali pitati zašto je do toga došlo i pokrenuti istrage, kao i nadležno Tužilaštvo BiH. A Šmit je na tehnički način spriječio da država Bosna i Hercegovina ne bude blokirana, kao i njene vrlo važne institucije, ali u suštini problem nije riješen – mišljenja je Kajtaz.

Kada je riječ o odluci koja se odnosi na osiguranje sredstava za nabavku nove opreme potrebne za efikasniju kontrolu izbornog procesa, Kajtaz navodi da je visoki predstavnik stvorio preduslove da, zapravo, sredstva za to ne budu problem.

– Čak se može reći da je išao na ruku HDZ-u BiH, s obzirom na to da traže izmjene Izbornog zakona, i ovom odlukom svi oni koji su tražili sveobuhvatne izmjene Izbornog zakona sada su izgubili argument da kažu: ako nema tehničkih izmjena, nema ni drugih. Svakako je transparentnost izbornog procesa nešto što je vrlo važno u BiH, i jasno je zašto vodeće stranke od toga bježe i pokušavaju da to izvrdaju. Ali mislim da je suštinski problem BiH puno dublji – kaže Kajtaz za "Avaz".