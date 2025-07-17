Vlada FBiH usvojila odluku na osnovu koje se utvrđuju kriteriji za raspodjelu 50 miliona KM za sanaciju šteta od poplava

Vlada Federacije BiH na današnjoj telefonskoj sjednici usvojila je Odluku o utvrđivanju kriterija za raspodjelu sredstava u iznosu od 50.000.000 KM sa Tekućih transfera drugim nivoima vlasti i fondovima za finansijsku pomoć gradovima i općinama za sanaciju šteta uzrokovanih poplavama. Ova sredstva utvrđena su Budžetom Federacije BiH za 2025. godinu. Ukupna sredstva ove odluke raspoređuju se na osnovu ispunjavanja općih i posebnih kriterija Javnog poziva prema jedinicama lokalne samouprave.

Po 10.000.000 KM bit će raspodijeljeno za saniranje posljedica materijalne štete i otežanog poslovanja privatnih privrednih subjekata sa sjedištem poslovanja ili izdvojenom poslovnom jedinicom u poplavljenom području, kao i za rekonstrukcije, sanacije i izgradnje prometne infrastrukture koja je kategorizirana kao magistralna ili regionalna i vršit će se u saradnji podnositelja zahtjeva i upravitelja regionalnih cesta, odnosno, upravitelja magistralnih cesta. Iznos od 30.000.000 KM bit će raspodijeljen za saniranje posljedica materijalne štete nastale na materijalnim dobrima pravnih osoba i građana, stambenim i ostalim objektima, zatim za realizacije projekata putne infrastrukture, te za komunalne infrastrukture.

Procjena šteta

Propisano je da će se raspodjela sredstava transfera utvrđenog ovom odlukom vršiti u skladu s općim i posebnim kriterijima. U skladu sa općim kritrerijem pravo učešća imaju jedinice lokalne samouprave, gradovi i općine, na području kojih su nastale štete kao posljedica prirodne nesreće uzrokovane poplavama i klizištima iz oktobra 2024. godine sukladno objavljenoj preliminarnoj procjeni šteta kod Komisije za procjenu šteta od prirodnih i drugih nesreća.

Posebni kriteriji za dodjelu sredstava su broj domaćinstava pogođenih poplavama i oštećenih stambenih, poslovnih i ostalih objekata, zatim dužina oštećene lokalne cestovne infrastrukture i mostova, zahvaćena površina lokalnih riječnih korita i kanala, te visina procijenjene preliminarne finansijske vrijednosti štete na ostaloj javnokomunalnoj infrastrukturi koja se dokazuje izvještajem gradske/općinske Komisije za procjenu šteta od prirodnih i drugih nesreća, a u skladu sa Uredbom o jedinstvenoj metodologiji za procjenu šteta od prirodnih i drugih nesreća.

Dostavljanje izvještaja

Generalni sekretarijat Vlade Federacije BiH vršit će kontrolu namjenskog utroška odobrenih sredstava, a kontrola će se vršiti na osnovu dostavljenog izvještaja gradova i općina. Izvještaj o namjenskom utrošku sredstava dostavlja se na propisanom obrascu uz propratnu finansijsku dokumentaciju kojom se dokazuje namjenski utrošak.

Odlukom je također propisano da ukoliko nije utrošen ukupan iznos dodijeljenih sredstava ili ukoliko se utvrdi nenamjensko trošenje, gradovi i općine su dužni izvršiti povrat neutrošenih, odnosno nenamjenski utrošenih sredstava. Za realizaciju ove odluke zadužuje se Generalni sekretarijat Vlade Federacije BiH i Federalno ministarstvo finansija, svako u okviru svoje nadležnosti, a Odluka stupa na snagu dan nakon objave u Službenim novinama Federacije BiH.