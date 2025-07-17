Edin Forto za "Avaz" o odluci Šmita: Oni koji blokiraju državu i državne procese daju svrhu OHR-u

Visoki predstavnik u BiH Kristijan Šmit (Christian Schmidt) jučer je obznanio odluke kojima je, pored ostalog, osigurao sredstva i Centralnoj izbornoj komisiji BIH omogućio da pokrene postupke nabavke uređaja za identifikaciju birača, automatsko prebrojavanje glasova i transfer rezultata, potrebnih za transparentniji, brži i pošteniji izborni proces u BIH.

- Naša stranka već dugo zagovara bolju zaštitu integriteta izbornog procesa. Odavno je narušeno povjerenje građana, ali i dobrog dijela političkih stranaka, u izborne rezultate – kazao je za “Avaz” predsjednik Naše stranke Edin Forto.

Ipak, odluke Visokog predstavnika dočekao je rezigniran činjenicom da je Šmit još jedanput uradio posao za koji su bile zadužene domaće institucije.

- Apsurdno je da nam odluke ključne za funkcioniranje države nameće visoki predstavnik. Upravo oni koji blokiraju državu i državne procese daju svrhu Uredu visokog predstavnika. Da imamo više pameti u bh. politici, OHR nam odavno ne bi trebao – naglasio je Forto.