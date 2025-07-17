Nermin Nikšić za "Avaz": BiH je zaslužila da rezultati izbora odražavaju volju birača, a ne brojača

Predsjednik SDP-a i premijer FBiH Nermin Nikšić pozdravio je odluku Visokog predstavnika Kristijana Šmita (Christian Schmidt), kojom je preciziran izvor i način transfera sredstava Centralnoj izbornoj komisiji BiH za nabavku novih tehnologija. U izjavi za „Avaz“ Nikšić kaže da smo godinama svjedočili izbornim manipulacijama i krađama, da stanje u vrećama s izbornim materijalom u Centru za brojanje u Zetri često nije odgovaralo zapisnicima s terena, ali to nije bilo dovoljno za poništavanje izbora.

- Smatram da je BiH konačno zaslužila da rezultati izbora odražavaju volju birača, a ne brojača. Da imamo vrlo brzo izborne rezultate, a i da oni odražavaju volju građana. Zato apsolutno podržavam ovakvu odluku. Bio bih puno sretniji, što se tiče ove, ali i odluke o Viaductu, da smo to uradili mi, kao domaće vlasti, a ne da nam odluku neko nameće. Međutim, očito je da to domaće vlasti nisu bile u stanju zbog činjenice da jedan dio domaćih političara to blokira zato što je svjestan da, kad budu fer izbori, neće ostvarivati izborni rezultat koji ostvaruju. Osim toga, ljudi iz RS su nastojali da njihovu obavezu, njihov dug, plate svi građani BIH – kazao nam je Nikšić.

Dodaje da, na svu sreću, provođenje odluke ne zavisi od političkih struktura iz RS, već od CIK BiH i nabavke modernih tehnologija, dok plaćanje duga Viaductu ovisi od CB BiH.