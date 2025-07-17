Dom naroda PSBiH podržao principe Prijedloga zakona o dopuni Zakona o PDV-u: Nulta stopa PDV-a na osnovne životne namirnice

Dom naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine danas je podržao principe Prijedloga zakona o dopuni Zakona o porezu na dodatu vrijednost Bosne i Hercegovine, koji je predložio delegat Želimir Nešković (SDS).

Nešković je kazao da predloženi zakon predviđa dodavanje novog člana kojim je definirano da se nulta stopa PDV-a obračunava na određene proizvode i usluge.

To su: sve vrste hljeba; sve vrste mlijeka koje se stavlja u promet pod istim nazivom u tekućem stanju, svježe, pasterizovano, homogenizovano i kondenzovano, mlijeko u prahu, maslac i ostali mliječni proizvodi, mlijeko za bebe i dječja hrana za dojenčad izrađena od mlijeka. Zatim, lijekovi i pomoćna ljekovita sredstva i zdravstvena pomagala stavljena u promet u skladu sa propisima o njihovom stavljanju u promet.

Stočna hrana

Nulta stopa PDV-a bi se obračunavala i za: stočnu hranu bez koncentrata; sjemena i sadni materijali, te učila, informacione i komunikacione tehnologije za predškolsko, osnovno, srednje i visoko obrazovanje.

- Uvažavajući stanje ekonomije BiH, veliku nezaposlenost koja doprinosi povećanju stepena siromaštva ljudi, nekonkurentnost na međunarodnom planu, loše stanje privrede i posebno poljoprivrede, neophodno je uvesti nultu stopu PDV-a za određene proizvode nabrojane u zakonu - kazao je Nešković.

Dodao je da se ovim zakonom želi zaštititi najugroženiji siromašni sloj stanovništva, a što je u skladu sa standardima EU.

- Određenim izračunavanjima na godišnjem nivou na ovaj način će jedna prosječna porodica da uštedi između 1.500 i 2.000 KM - kazao je Nešković.

Predsjedavajući Doma naroda Nikola Špirić (SNSD) je kazao da jako cijeni napore predlagača da se uđe u sistem promjene zakona o PDV-u.

- Radi se o veoma osjetljivoj materiji koja neretko služi za sve ono sem da se pomogne tim ljudima na koje bi se primjena ovog zakona odnosila. Zato mislim da bi dobro bilo, i moja sugestija predlagaču je da u razdoblju između prvog i drugog čitanja, u skladu sa zakonom, pribavi stav i mišljenje Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje - kazao je Špirić.

Dodao je da se radi o osjetljivim stvarima i "dobro bi bilo da imamo sve saglasnosti, da kroz ozbiljnu raspravu dođemo do korekcija tog zakona, s obzirom da evropska praksa ne poznaje nulte stope indirektnih poreza na pojedine namirnice".

Delegat Zdenko Ćosić (HDZ BiH) je kazao da bi se prijedlog zakona koji je na dnevnom redu mogao bi se prihvatiti, polazeći sa dobrom voljom, prihvaćajući načela koja predlagatelj navodi kao motiv za predloženi zakon.

- Međutim, mišljenja sam da zakon koji mijenja postojeći Zakon o porezu na dodanu vrijednost, nije cjelovit bez prateće studije iz koje bismo mogli vidjeti kakva su predviđanja učinaka promjena tog zakona. Mislim da bi to bilo nužno imati uz jedan ovakav prijedlog. Hoće li tu studiju napraviti Upravni odbor Uprave za neizravno oporezivanje ili nadležno ministarstvo, Vijeće ministara, to ne znam, ali ona bi morala pratiti jedan prijedlog ovakvog zakona - kazao je Ćosić.

Prvo čitanje

Delegat Nenad Vuković (PDP) je postavio pitanje da li je moguće da je PDV 17 posto na protezu za ratnog vojnog invalida isto koliko je za sat Rolex ili za automobil od 350.000 KM?

- Da li je to normalno i imamo li mi opravdanje i da li nam za to trebaju neke računice iz Uprave za indirektno oporezivanje? Ljudi, to nije normalno - kazao je Vuković.

Delegat Ilija Cvitanović (HDZ 1990) je kazao da će podržati predloženi zakon u prvom čitanju.

Delegat Džemal Smajić (SBiH) je također kazao da u potpunosti podržava prijedlog ovog zakona.

Predsjedavajući Kluba bošnjačkog naroda Šefik Džaferović (SDA) je kazao da će delegati iz tog kluba podržati ovaj zakon u prvom čitanju.

- Mislim da je vrijeme da uđemo u ovu vrstu reforme. Sistem PDV-a već preko dvije decenije funkcionira u Bosni i Hercegovini. Nekoliko puta se pokušavalo govoriti o diferenciranoj stopi PDV-a. Obrazloženje je bilo, i to na samom početku rada Uprave za indirektno porezivanje, da je sistem još uvijek mlad, neuhodan, moguće su zloupotrebe i tako dalje. Prošlo je dovoljno vremena i vrijeme je da mi krenemo ka toj reformi. Pogotovo imajući u vidu današnje ekonomsko-socijalno stanje, s jedne strane, i činjenicu da ovaj prijedlog zakona zaista obuhvata najnužnije artikle koji su svakodnevno u upotrebi i svakodnevna potreba građana Bosne i Hercegovine - kazao je Džaferović.

Delegati su na današnjoj sjednici usvojili dopune Poslovnika Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH, koji je predložio delegat Ilija Cvitanović.

Prihvaćen je i jedan broj izvještaja, te data saglasnost za ratifikaciju nekoliko međunarodnih sporazuma i ugovora.

Dom naroda bi, kao posljednje dvije tačke dnevnog reda, trebao razmatrati Prijedlog odluke o smjeni ministra vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH Staše Košarca i ministra finansija i trezora BiH Srđana Amidžića, te Prijedlog odluke o razrješenju predsjedavajućeg/prvog zamjenika predsjedavajućeg/drugog zamjenika predsjedavajućeg Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH Nikole Špirića.

Predlagači ove dvije tačke dnevnog reda su delegati u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH: Nenad Vuković (PDP), Želimir Nešković (SDS), Ilija Cvitanović (HDZ 1990), Zlatko Miletić (nezavisni delegat) i Kemal Ademović (NiP).

Nakon završetka ove redovne sjednice, zakazano je i održavanje hitne sjednice Doma naroda državnog parlamenta.