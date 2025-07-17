Ko krade, taj i laže: Konaković falsificira izvornu verziju Skya!

Elmedin Konaković, ministar vanjskih poslova BiH i predsjednik Naroda i pravde, s razlogom uplašen, objavio je status u kojem pokušava da narko novac - što dokazuje aplikacija Sky i prepiska mafijaša - nije završio u NiP-u nego naprotiv u strankama koje je kartel želio da sruši na svaki mogući način (SBB i SDA).

Konaković je objavio samo mali dio razgovora koje su mafijaši na Skyu vodili, i tom teškom manipulacijom pokušao javnosti predstaviti posve drugu sliku.

Evo šta je sve Konaković manipulativno izostavio iz kompletnog razgovora na Sky aplikaciji:

- Sjedio sam, bio opet sa Nerminom ima informacija koje su nam važne za cijelu BiH i jedva čekam da sjedne sa vama da vam sve kaže. Spominjao je i Konakovića - pisalo je u Sky poruci koju je 20. aprila 2020. godine Mostarac Haris Behram poslao Edinu Gačaninu Titu.

Nermin kojeg je Behram pomenuo u poruci je, zapravo, Nermin Kljako, bivši kadar SBB-a koji je isključen iz stranke. Tito i Behram tokom ove prepiske dogovaraju političko djelovanje moćnog narkokartela u Bosni i Hercegovini.

- Ima i on (Kljako) sposobnih ljudi po cijeloj BiH to moramo iskoristiti. Razgovarali smo da on i moj brat još ne prelaze u našu stranku (stranku koju je kartel planirao osnovati) jer napravit ćemo faktor iznenađenja kad budu izbori oni će na kutijama od SDA i SBB tada nama prebacit glasove i onda preći nama - napisao je Behram 20. aprila 2020. godine, u 10:32:50 koristeći kriptovani telefon B2M6H6.

Što je najvažnije, piše dalje Behram o Kljaki i svom bratu, “oni su naši”.

- Onda sam saznao koliko su kutije važne toliko je da imamo nekoga u CIK-u (centralnoj izbornoj komisiji ) a on ima jednog koga redovno plat. A kad Nermin sjedne sa nama trojicom i vidi koliko smo ozbiljni i koje su naše mogućnosti i sposobnosti imamo osjećaj da ćemo mu i brata uzeti nama, znam da neće biti lahko al ako njega prebacimo imamo jednu od najozbiljni i najkompetentniji mladi politički figura u BiH koji je direktna veza sa Amerima - napisao je Behram.

Onda se u razgovor, vođen u grupi čiji su članovi Titovi saradnici, uključuje i sam Edin Gačanin.

Tito: “W slm, braćo moja. Pravi se lista za Sarajevo ubrzo ćemo je imati. U Zenici gradonačelnik drži sve , on je bio SDA pa im leđa okrenuo !! Na brata stavio hidroelektrane ima para , zato se osjeća moćan. Čovjek koji mu radi sve procjene , je jedan od najinteligentnih ljudi u Bosni , oficijalno. I on je profesor na univerzitetu isto. Radi za državu isto. I on je spreman da popriča doće poslije corone.”

“Vjeruj mi, kad sjednemo s Nerminom (Kljakom) imat ćeš jasnu šemu i situaciju kako sve funkcionira”, odgovara Behram, na šta Tito piše: “Super, brate.”

- SDA gubi Zenicu , jer je ovaj prišao NiP-u. Sarajevo im je labavo, pogotovo zbog ove afere zadnje sa Sarajlićem. Mostar imaju zbog vas brate a to je čak struja Čampare ne Bakir. U suštini imaju Mostar i ostale gradove, a Sarajevo ako izgube i Zenicu to im je početak kraja. Sada nam je momenat - poručuje Tito svojim podređenim.

Slične razgovore Tito i saradnici vode i u junu 2020. godine. Evo šta piše Haris Behram.

- Nego, braćo šta mislite ovako. Neka u mene brat, Nermin i Anel Kljako i dalje rade SBB i SDA. Kad osjetimo pravi momenat smo nastavimo gdje smo stali. A da guramo njihovi priču - navodi Behram.

Tito odgovara: “Da, neka oni rade”

Behram: “Mislim da je tako najbolje”

Tito: “Brate ali 90% sbb i SDA su gotovi”…

Istog dana Behram i Tito nastavljaju prepisku.

Behram: “Ja ću i dalje sa bratom Nerminom i Anelom pravit teren. Za SBB i SDA. Kad ovo malo prođe. Što ćemo kasnije mi uzeti”

Tito: "Brate, imaš desnu ruku ministra sigurnosti (misli na Anela Kljaku - op.a.)"

Behram: "Voljan je sjesti sa tobom. Zato ti kažem kad ti misliš da je vrijeme obavi razgovor sa njima trojicom. I nek nastave raditi za nas. Da nismo džaba uložili 50 hiljada”.

Tito: Ma brate kakvi 50 ahahah to je smiješno.

Inače, igra zamjene identiteta, koju uporno pokušava da igra ministar Elmedin Konaković, je vrlo providna, što dokazuje kompletna prepiska na Skyu mafijaša, a i samog vođe narkokartela "Tito i Dino".