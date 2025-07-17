Prijedlog imenovanja Pilava za direktora KCUS-a će biti upućen ministru Rimcu

Na današnjoj sjednici Upravnog odbora Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu (UO KCUS) je razmatrano osam tačaka dnevnog reda, koje se odnose na različita pitanja značajna za redovno funkcionisanje ove ustanove.

- U okviru dnevnog reda današnje sjednice razmatrano je i pitanje imenovanja generalnog direktora KCUS-a. UO je detaljno analizirao dostavljene radne materijale i zaprimljena pravna mišljenja, a posebna pažnja posvećena je Nalazu, zaključcima i preporukama Institucije ombudsmena za ljudska prava BiH - rekla je nakon sjednice Muamera Šehić, glasnovornica KCUS-a.

Istakla je da na osnovu tih dokumenata, Upravni odbor je donio odluku da se ranije odluke Privremenog upravnog odbora, u vezi s imenovanjem generalnog direktora, stave van snage i da se procedura izbora i imenovanja nastavi.

- To podrazumijeva da se u skladu sa Zakonom o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima u FBiH, Zakonom o zdravstvenoj zaštiti i Statutu KCUS-a od Federalnog ministra zdravstva zatraži prethodna saglasnost za imenovanje prim. doc. dr. Alena Pilava za generalnog direktora, koji je bio drugorangirani kandidat za ovu poziciju. Ukoliko dr. Pilav dobije saglasnost ministra uslijedit će konačno imenovanje, čime bi bila okončana procedura imenovanja i stvoreni uslovi za stabilnost upravljačke strukture KCUS-a na duži period - naglasila je Šehić.

