Sredstva iz Plana rasta za BiH umanjena za 108,5 miliona eura zbog kašnjenja u dostavljanju Reformske agende

Evropska komisija obavijestila je Vijeće ministara BiH da će Bosna i Hercegovina dobiti 10 posto manje sredstava iz Plana rasta za Zapadni Balkan – konkretno 108,5 miliona eura manje – zbog kašnjenja u dostavljanju konačne verzije Reformske agende.

Umjesto planiranih 1,085 milijardi eura, BiH će sada imati na raspolaganju 976,6 miliona eura iz Regionalnog garantnog fonda.

Smanjivanje sredstava

U pismu koje je 17. jula 2025. godine upućeno predsjedavajućoj Vijeća ministara BiH Borjani Krišto, komesarka za proširenje Evropske komisije Marta Kos podsjetila je da je još 18. juna upozoreno na važnost dostavljanja Reformske agende do samita lidera zapadnog Balkana koji je održan 1. jula u Skoplju.

Kos je naglasila da, iako pozdravlja nastavak razgovora u BiH, Komisija još uvijek nije primila finaliziranu i usaglašenu Reformsku agendu. Zbog toga, kako navodi, Komisija ne može zadržati iznos koji je prvobitno bio predviđen za BiH i mora započeti postepeno smanjivanje sredstava, što je prethodno već bilo najavljeno.

Istakla je da je neophodna uredna i kredibilna provedba budžeta u okviru ovog instrumenta, posebno u ograničenom vremenskom okviru. U slučaju ostalih pet zemalja koje su već usvojile Reformsku agendu, sredstva su striktno vezana za implementaciju reformi prema unaprijed utvrđenom kalendaru, a svako veće kašnjenje automatski vodi ka smanjenju finansijske podrške.

Planiranje investicija

Komisija, u skladu s pravilima fonda, zahtijeva jednak tretman svih korisnika i dosljedno planiranje reformi. Na kraju pisma, Kos poziva vlasti BiH da bez odlaganja dostave konačnu verziju Reformske agende, kako bi se moglo pristupiti njenoj evaluaciji i eventualnom usvajanju uz saglasnost država članica EU.

Ako BiH to ne učini do 30. septembra 2025. godine, slijedi dodatno smanjenje sredstava za još 10 posto. Kos je još poručila bh. vlastima da ovu situaciju uzmu u obzir prilikom planiranja investicija u okviru Reformske agende.

Podsjetimo, iako je usvajanje Reformske agende više puta najavljivano, konačna verzija još nije dostavljena. Glavni razlog su duboke političke razlike unutar vladajuće koalicije.