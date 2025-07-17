Plakalo za "Avaz": 108,5 miliona eura iz Plana rasta nije bilo namijenjeno političkim elitama, već građanima, radnicima, studentima

- Ova odluka nije samo finansijska kazna, već jasan signal da EU više neće tolerisati opstrukcije, blokade i destruktivne politike koje usporavaju reformski i integracijski put Bosne i Hercegovine. Gubitak ovih sredstava nanosi ozbiljnu i dugoročnu štetu, jer ona nisu bila namijenjena političkim elitama, već građanima, radnicima, studentima, lokalnim zajednicama, svima koji očekuju konkretne promjene u svakodnevnom životu - kazao je Plakalo za "Avaz".

Generalni sekretar Evropskog pokreta u BiH, Haris Plakalo, reagirao je na odluku Evropske komisije kojom je Bosni i Hercegovini uskraćeno 108,5 miliona eura iz Plana rasta EU, ocijenivši je kao ozbiljno upozorenje i direktnu posljedicu političke neodgovornosti.

Istakao je da su kašnjenje u izradi i dostavljanju reformske agende, kao i nepotrebno kompliciranje procesa kroz mehanizme koordinacije, doveli do ovog negativnog ishoda.

- Od samog početka bilo je jasno da se izrada reformske agende nepotrebno birokratizuje i opstruira. Radna grupa je formirana po uzoru na mehanizam koordinacije, iako za to nije postojala potreba. Umjesto efikasnosti, dobili smo političke ucjene i odugovlačenje, koje je sada rezultiralo konkretnim finansijskim gubitkom za zemlju - naglašava Plakalo za "Avaz".

Dodaje da su pojedini kantonalni premijeri pravovremeno ukazivali na neprihvatljive dijelove agende, a da su te primjedbe u konačnici bile i prihvaćene od strane Evropske komisije, što pokazuje da je bilo dovoljno vremena, ali ne i političke volje da se sve usaglasi.

- Evropska unija je više puta pokazala spremnost da nagradi napredak, ali i da sankcioniše blokade. Danas, nažalost, svjedočimo posljedicama destruktivnih politika. Vrijeme je da se prestane s praksom političkih ucjena i da se BiH konačno vrati ozbiljnom i odgovornom reformskom procesu. Evropski put je zajednički interes svih naroda i građana i nijedna uska politička agenda ne smije biti iznad toga – kazao nam je generalni sekretar Evropskog pokreta u BiH Haris Plakalo.