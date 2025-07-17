Mićo Stanišić ostaje u zatvoru: Odbijen zahtjev za prijevremeno puštanje ratnog zločinca

Međunarodni mehanizam za krivične sudove (MMKS) odbio je zahtjev za prijevremeno puštanje na slobodu ratnog zločinca Miće Stanišića.

Stanišić, bivši ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske, koji je osuđen pred Međunarodnim krivičnim sudom za bivšu Jugoslaviju (ICTY), u novembru prošle godine zatražio je da bude prijevremeno pušten iz zatvora.

Nakon što je odslužio dvije trećine od 22 godine zatvorske kazne zbog ratnih zločina, njegova odbrana je tvrdila da ispunjava uslove za prijevremeni izlazak, prema zakonima Poljske, države u kojoj izdržava kaznu.

Predsjednica Mehanizma, sutkinja Grasijela Gati Santana (Graciela Gatti Santana), u svojoj odluci navela je da su zločini za koje je Stanišić osuđen među najtežim međunarodnim zločinima, te da njegov tadašnji visoki položaj predstavlja dodatnu otežavajuću okolnost.

- Iako Stanišić ispunjava uslove za razmatranje prijevremenog puštanja na slobodu, postoje faktori koji idu protiv njegovog prijevremenog puštanja na slobodu, uključujući visoku težinu njegovih zločina i nemogućnost da pokaže dovoljne znakove rehabilitacije. Nadalje, nemam dokaza pred sobom koji utvrđuju postojanje uvjerljivih humanitarnih razloga koji bi opravdali poništavanje ove negativne ocjene - navela je Santana.

Tokom rata u Bosni i Hercegovini (1992–1995), Stanišić je obavljao funkciju ministra unutrašnjih poslova Republike Srpske i bio ključni politički i sigurnosni zvaničnik.

U tom periodu, policijske snage pod njegovom kontrolom bile su direktno uključene u kampanju progona nesrpskog stanovništva, uključujući ubistva, deportacije, prisilna premještanja i zločine protiv čovječnosti.

- Stanišić je proglašen krivim za ubistva, mučenje, nečovječno i okrutno postupanje, nezakonito pritvaranje, uspostavljanje i održavanje nehumanih uslova života, prisilno premještanje i deportacije; zatim za pljačku imovine, bezobzirno uništavanje gradova i sela, uključujući i vjerske i kulturne objekte, te za nametanje i sprovođenje restriktivnih i diskriminatornih mjera. Također, utvrđeno je da je bio član udruženog zločinačkog poduhvata (UZP) čiji je cilj bio trajno uklanjanje bosanskih Muslimana i Hrvata s teritorije planirane srpske države - dodala je u odluci.