Stevandić: Šmit zakucava eksere u mrtvački kovčeg suživota i mira u BiH

Predsjednik NSRS Nenad Stevandić oglasio se na društvenim mrežama, gdje je komentirao odluke visokog predstavnika Kristijana Šmita da riješi pitanje "Viaducta" i izbornih tehnologija.

On kaže da je Šmit od dolaska u BiH "sve odluke usmjerio protiv RS, njenih institucija, imovine te ga optužio da podstiče najniže strasti kod Bošnjaka".

– Doveo je BiH u suludo predratno stanje – naveo je Stevandić, uz niz retoričkih pitanja: – Je li Bošnjacima bolje? Jesu li institucije BiH stabilne? Je li ojačala opozicija iz Republike Srpske i njegovi miljenici Dino, Čampare i ostali? Sve što je on gurao i podržavao – raspada se.

Posebnu pažnju izazvala je završna rečenica njegove poruke:

– Valjda će svi ubrzo shvatiti da je radio isključivo za sebe i po svom, i da nastavlja da zakucava eksere u mrtvački kovčeg suživota i mira u BiH. Samo da ne bude kasno!