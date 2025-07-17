Nesvakidašnje ponašanje Adija Zahiragića: Nije htio da čita zakletvu, kada je polagao Avdić jedini sjedio i gledao u mobitel

NiP i SDP su ranije postigli dogovor i Samir Avdić je dobio poziciju koja je bila dogovorena još prije nekoliko mjeseci.

Sjednica Gradskog vijeća na kojoj je izabran gradonačelnik Sarajeva održana je jučer.

Svi čitaju zakletvu, a Zahiragić ne drži papir . Fena

Svi čitaju zakletvu, a Zahiragić ne drži papir . Fena

Ipak, veliku pažnju na sjednici je privuklo ponašanje vijećnika SDA Adija Zahiragića, koji je odbio položiti zakletvu, koja je obaveza za sve vijećnike.

Dok su svi vijećnici držali tekst zakletve, Zahiragić to nije radio nego je gledao u pod.

Osim toga, kada su zamoljeni da ustanu, kako bi novi gradonačelnik Samir Avdić i njegovi zamjenici Mirela Džehverović i Predrag Puharić pročitali zakletvu, on je jedini odlučio da sjedi i gleda u mobitel.