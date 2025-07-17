Nesvakidašnje ponašanje Adija Zahiragića: Nije htio da čita zakletvu, kada je polagao Avdić jedini sjedio i gledao u mobitel

Dok su svi vijećnici držali tekst zakletve, Zahiragić to nije radio nego je gledao u pod

Adi Zahiragić. Fena - TV Sa

S. S.

17.7.2025

Sjednica Gradskog vijeća na kojoj je izabran gradonačelnik Sarajeva održana je jučer.

NiP i SDP su ranije postigli dogovor i Samir Avdić je dobio poziciju koja je bila dogovorena još prije nekoliko mjeseci.

Ipak, veliku pažnju na sjednici je privuklo ponašanje vijećnika SDA Adija Zahiragića, koji je odbio položiti zakletvu, koja je obaveza za sve vijećnike.

Dok su svi vijećnici držali tekst zakletve, Zahiragić to nije radio nego je gledao u pod.

Osim toga, kada su zamoljeni da ustanu, kako bi novi gradonačelnik Samir Avdić i njegovi zamjenici Mirela Džehverović i Predrag Puharić pročitali zakletvu, on je jedini odlučio da sjedi i gleda u mobitel.

Nije poznato šta su razlozi ovakvog, nesvakidašnjeg ponašanja gradskog vijećnika, koje, vjerovatno, nikada nije zabilježeno u historiji Gradskog vijećnika.

