Cvijanović kritikovala stav EU: "Razočaravajuće je da se podržava nametanje odluka od strane neizabranog stranca"

Članica Predsjedništva Bosne i Hercegovine Željka Cvijanović komentarisala je saopćenje Evropske unije, upitavši od kada EU podržava intervencije koje su, kako je rekla, "suprotne njenim vlastitim proklamovanim principima".

Na pitanje agencije Srna da prokomentariše stav EU, iznesen u saopćenju u kojem se navodi da je intervencija visokog predstavnika bila neophodna i predstavljala jedinu preostalu opciju za očuvanje "funkcionalnosti ključnih demokratskih institucija", te da snažno podržavaju očuvanje integriteta izbornog procesa i povjerenja građana u „demokratske procedure“ u Bosni i Hercegovini, Cvijanović je odgovorila pitanjem: "Kako su to demokratske institucije i procedure ako neizabrani stranac nameće odluke?"

- To je totalno razočaravajuće i loša je poruka za građane da ovako nešto čuju iz usta EU, pogotovo zato što u BiH pozdravljaju nešto što dvije trećine zemalja članica EU ne primjenjuje - poručila je Cvijanović.