Požari u Trebinju stigli do magistralnog puta, zatražena pomoć od Banje Luke za gašenje

Požar koji gori već 12 dana na nepristupačnom terenu u rejonu Trebinjska brda proširio se do sela Staro Slano.

Požari na području Trebinja i dalje traju, a prema izvještajima lokalnih medija, vatra je zahvatila i magistralni put.

Poslanik Kluba za pravdu i red u Narodnoj skupštini Republike Srpske, Milan Minja Savanović, uputio je dopis gradonačelniku Banja Luke Drašku Stanivukoviću, s prijedlogom da grad Banja Luka, vatrogasci i lokalne ekipe Civilne zaštite dođu u Hercegovinu i pomognu u gašenju požara koji već dvije sedmice pustoše Trebinje i jug Hercegovine, javio je Nebojša Vukanović.

Navodi se i da se vatra približava teritoriji općine Ljubinje.

Više desetina drvenih stubova dalekovoda izgorjelo je u požaru, a tačan broj i visina štete biće poznati tek nakon što se vatra u potpunosti ugasi.