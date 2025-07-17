GORI VEĆ 12 DANA

Požari u Trebinju stigli do magistralnog puta, zatražena pomoć od Banje Luke za gašenje

Sutra je planirana velika akcija gašenja

Požar kod Trebinja. RTRS

M. Až.

17.7.2025

Požari na području Trebinja i dalje traju, a prema izvještajima lokalnih medija, vatra je zahvatila i magistralni put.

Požar koji gori već 12 dana na nepristupačnom terenu u rejonu Trebinjska brda proširio se do sela Staro Slano.

Zbog gustog dima saobraćaj na tom dijelu odvija se otežano.

Kako javlja ATV, sutra je planirana velika akcija gašenja.

Poslanik Kluba za pravdu i red u Narodnoj skupštini Republike Srpske, Milan Minja Savanović, uputio je dopis gradonačelniku Banja Luke Drašku Stanivukoviću, s prijedlogom da grad Banja Luka, vatrogasci i lokalne ekipe Civilne zaštite dođu u Hercegovinu i pomognu u gašenju požara koji već dvije sedmice pustoše Trebinje i jug Hercegovine, javio je Nebojša Vukanović.

Navodi se i da se vatra približava teritoriji općine Ljubinje.

Više desetina drvenih stubova dalekovoda izgorjelo je u požaru, a tačan broj i visina štete biće poznati tek nakon što se vatra u potpunosti ugasi.

