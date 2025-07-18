SDP BiH: Podržavamo nove tehnologije u izbornom procesu, takav zakon smo predložili još prije 7 godina

Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine pozdravlja važan korak naprijed u borbi za fer i poštene izbore oličen u odluci Visokog predstavnika, kojom se obezbjeđuje novac za korištenje novih tehnologija u kontroli izbornog procesa.

- Naša borba za uvođenje skenera glasačkih listića i drugih alata kojima bi se spriječile izborne krađe traje duži niz godina. Još prije 7 godina smo predlagali zakon koji to sve predviđa, koji je usvojen u Predstavničkom domu, a u Domu naroda je falio samo jedan glas za njegovu potvrdu.

Smatramo da se izborna volja građana mora poštovati, te da izborne nepravilnosti u krivičnom zakonu u narednom periodu moraju biti još strožije tretirane. Čvrsto vjerujemo da oni koji pozicije u vlasti osvoje krađom glasova, nastavljaju to isto uraditi samo ovoga puta umjesto glasova kradu budžetski novac. To mora biti spriječeno.

Još jednom izražavamo svoje zadovoljstvo činjenicom da će na narednim opštim izborima biti omogućena kontrola izbornog procesa putem skenera glasačkih listića - navodi se u saopćenju.