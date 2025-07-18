MENTALNO ZDRAVLJE

U UKC Tuzla uskoro počinje sa radom novo Odjeljenje dječije psihijatrije

Završena adaptacija prostora za djecu i adolescente sa psihičkim poteškoćama, prvi pacijenti stižu uskoro

Novo odjeljenje. tuzlanski.ba

I. H.

18.7.2025

U Univerzitetskom kliničkom centru Tuzla uskoro će biti otvoreno novo, savremeno opremljeno Odjeljenje za dječju i adolescentnu psihijatriju, koje predstavlja važan iskorak u unapređenju mentalnog zdravlja najmlađih. Adaptacija prostora je završena, a tim stručnjaka već se priprema za prijem prvih pacijenata.

- Naš prvi započeti projekat konačno dobija svoj oblik. Uskoro primamo prve pacijente - poručio je dr. Igor Hudić, pomoćnik direktora za medicinske poslove UKC Tuzla.

Novi prostor je osmišljen tako da pruža osjećaj sigurnosti, mira i podrške. Topli tonovi, pažljivo odabrani namještaj i detalji na zidovima učinit će boravak djeci i adolescentima ugodnijim i manje stresnim. Ljekari i medicinsko osoblje ističu da je emocionalni ambijent izuzetno važan u procesu liječenja i oporavka mladih pacijenata.

Ovaj projekat označava veliki korak ka kvalitetnijoj zdravstvenoj zaštiti djece i adolescenata u Tuzlanskom kantonu i šire.

# PSIHIJATRIJA
# UNIVERZITETSKI KLINIČKI CENTAR TUZLA
# TUZLA
