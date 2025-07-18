Ekstremne vrućine u Mostaru: Službe pozivaju na oprez zbog rizika od požara

Zbog ekstremno visokih temperatura i sušnog razdoblja, Služba za civilnu zaštitu i vatrogastvo Grada Mostara uputila je upozorenje građanima o povećanom riziku od izbijanja požara na području Mostara i Hercegovačko-neretvanskog kantona.

Građanima se upućuje apel na maksimalan oprez i strogo pridržavanje mjera zaštite od požara kako bi se spriječile nesreće poput onih koje su u posljednjim danima zabilježene na području HNK-a.

Strogo je zabranjeno loženje vatre na otvorenom prostoru, uključujući, paljenje korova, suhe trave i biljnog otpada, paljenje vatre u šumama i na poljoprivrednim površinama, korištenje roštilja izvan za to predviđenih i sigurnih lokacija i bacanje opušaka i drugih zapaljivih predmeta.

Iz Civilne zaštite podsjećaju da su Zakonom o zaštiti od požara i vatrogastvu HNK-a predviđene visoke novčane kazne za nepoštivanje mjera, a u slučaju izazivanja požara s ozbiljnim posljedicama, moguća je i kaznena odgovornost.

- Vaša odgovornost i savjesno ponašanje ključni su za očuvanje naših šuma, imovine i ljudskih života. Budimo odgovorni i zaštitimo se zajedno- poručili su iz Službe.

U slučaju uočavanja požara, građani se pozivaju da odmah kontaktiraju Profesionalnu vatrogasnu jedinicu na broj 123 ili Operativni centar Civilne zaštite Grada Mostara na broj 121.