Vareš će dočekati prvi turistički voz iz Sarajeva – ZDK jača turističku ponudu

Dvije stotine turističkih radnika, političara i javnih ličnosti sutra će putovati iz Sarajeva u Vareš prvim turističkim vozom, u okviru projekta „Prvi turistički voz Sarajevo–Vareš“, pod sloganom „Tvoja karta kroz vrijeme“. Tokom dana će obići ključne turističke lokacije u Varešu, malom industrijskom gradu u Zeničko-dobojskom kantonu (ZDK) koji nastoji izgraditi imidž atraktivne turističke destinacije.

- Projekat organizuju Željeznice Federacije BiH u saradnji sa Turističkom zajednicom ZDK, Općinom Vareš i turističkom agencijom Blossom Tours iz Sarajeva. Ideju je inicirala turistička radnica Tea Manko, rodom iz Vareša- kazao je Šaban Ibrišimović, direktor Turističke zajednice ZDK.

Turistički razvoj

Prema njegovim riječima, ovaj projekat ima veliki značaj za turistički razvoj regije. Program je pripremljen u saradnji sa Općinom Vareš i uključuje obilazak ključnih lokaliteta i sela koja se razvijaju kroz ruralni turizam.

Voz će krenuti iz Sarajeva u 9:15 i vratiti se istog dana u 17:15.

Ovoga puta neće biti posjeta poznatim lokalitetima poput Oćevije, kraljevskog grada Bobovca i planine Zvijezde.

- Cilj je da turističke agencije i odbori kreiraju ponude za jednodnevne izlete iz Sarajeva u Vareš. Turisti trenutno u prosjeku borave 2,2 dana u kantonu Sarajevo, a želimo produžiti njihov boravak za barem jednu noć i motivisati ih da posjete naš kanton. Vareš ima toliko toga da ponudi i rijetko je mjesto gdje se industrija i turizam mogu razvijati rame uz rame“, kazao je Ibrišimović.

Pored Vareša, i druge općine i gradovi u ZDK nude sadržaje poput srednjovjekovnih tvrđava, arheoloških nalazišta, stećaka, planina, banja, rijeka, prirodnih parkova kao što su Tajan i Zvijezda, kamenih kugli u Zavidovićima i piramida u Visokom.

Megara pećina, smještena na obroncima planine Ozren blizu entitetske linije kod Maglaja i Doboja (RS), takođe je blizu statusa zaštićenog spomenika prirode. Zenica je poznata po Čimburijadi, koja je uvrštena na listu nematerijalne kulturne baštine BiH, dok je vinska regija Žepče prepoznata po kvaliteti i raznovrsnosti, promovisana kroz „Vinoseum“ – vinski festival u Zenici.

Ruralni turizam

Ruralni turizam ostaje jedan od ključnih razvojnih pravaca za ZDK, koji je uglavnom planinskog karaktera.

Ibrišimović je naglasio potrebu za rekonstrukcijom željezničke pruge od Sarajeva do Zenice, i dalje kroz kanton, kako bi turisti imali pristup i destinacijama koje nisu povezane Koridorom Vc, koji je trenutno u izgradnji. FBiH Željeznice, navodi se, imaju planove da to riješe u budućnosti.

ZDK takođe nudi velike potencijale za biciklizam, brdski biciklizam i planinarenje, sa dobro označenim i atraktivnim stazama. Plan je uspostaviti mrežu planinarskih staza kao dio strategije razvoja turizma.

Jedan od izazova ostaje nedostatak smještajnih kapaciteta, trenutno postoji oko 1.700 kategoriziranih kreveta. Zbog toga i postojanja neformalnog (tzv. „sivog“) smještajnog sektora, prošle godine je naplaćeno svega 47.000 KM boravišnih taksi. Turistička taksa u ZDK iznosi 2 KM dnevno.