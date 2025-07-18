Akademik Muris Čičić za "Avaz": Šmit je pokazao hrabrost i dobre namjere

Domaće vlasti su pokazale da nisu spremne da rade svoj posao, kazao je za „Avaz“ predsjednik Akademije nauka i umjetnosti BiH, ekonomski stručnjak Muris Čičić, nakon što je visoki predstavnik Kristijan Šmit (Christian Schmidt) bio prinuđen svojim odlukama riješiti nekoliko važnih problema.

Dobre mjere

- Mislim da su to dobre mjere. Nadam se da domaći političari neće praviti probleme oko toga. Opšta atmosfera u društvu je takva da većina podržava te mjere, bez obzira da li podržava Šmita. Šmit je pokazao dobre namjere i hrabrost da to donese, ali je istovremeno odustao od odluke o finansiranju institucija kulture od državnog značaja, što se opet može shvatiti i kao kukavičluk – kazao nam je akademik Čičić.

On smatra da kod većine bh. stranaka postoji konsenzus da se u izbornom procesu ništa ne mijenja, da se u izbore ide sa svim nedostacima koje smo imali.

- U suštini, zainteresovani su da se ostave mogućnosti lažiranja izbora. Zato je dobro ovo što je Šmit donio. Tom mjerom je pokazao je da je moguće to finansirati, a ne da se odustane. S druge strane, „Viaduct“ je toliko jasan da ja ne razumijem kako domaći političari nisu mogli da se dogovore oko toga. Tih 18.000 KM dnevno gubi svaki građanin i RS, i FBiH, ali nismo vidjeli angažman da se to riješi. Ili da ljudi iz RS kažu da ovo što ovi ljudi rade više nema smisla. Nepobitno je ne samo da se ta sredstva moraju vratiti, nego i ti ljudi moraju odgovarati – ističe Čičić.

Značajna sredstva

Ovih dana pažnju javnosti privukla je i vijest da Vlada FBiH planira da se na Londonskoj berzi zaduži za 350 miliona eura. Čičić zamjera na netransparentnosti oko cijelog procesa, jer u pitanju su značajna sredstva, te smatra da bi, ako želi zadržati kredibilitet, Vlada FBiH trebala objasniti zašto to radi.

- To su učinile obje entitetske vlade, jer očigledno su potrošile kapacitete koje imaju na domaćem tržištu. Naše domaće banke, koje imaju priličan višak solventnosti, mogu otkupiti trezorske zapise vlada s prilično visokom stopom garancija. Jasno je da Vladi treba novca da pokriju sredstva koja će dobiti iz redovnih priliva u budžet, ali ih ne dobijaju trenutno. Tako tumačim ovo što čujem, ali nedostaje odgovor Vlade zašto to radi i šta očekuje od svega toga – kaže Čičić.

Potrošačka korpa

Stalna poskupljenja višegodišnji su problem za građane BiH, a Čičić pojašnjava da se inflacija javlja kada je u opticaju više novca, nego roba. Sve vidi kao posljedicu emitiranja novca tokom i poslije pandemije, ali i odluka različitih vlada kasnije. Jedan od uzroka je i rast minimalne plaće. S druge strane, ne slaže se da je potrošačka korpa relevantna za analize o standardu građana.

- Potrošačka korpa, kao neki metod u ekonomiji, ne postoji. To je izmišljeno nekad u socijalizmu, pa je neko počeo da sabira kruške i jabuke. To radi Sindikat, koji nije kvalifikovan ni metodološki osposobljen da to radi. Niko ne zna šta sabira u korpi - kruške, jabuke, ulaznice za pozorište, karte za skijanje... ali neko po svom nahođenju to sabere. Sindikat je interesna zajednica, oni to rade u svom interesu, a onda to prihvate svi. Problem je što ljudi nemaju standard koji žele, država nije dovoljno bogata da im omogući nešto za što objektivno imamo resurse. Realno živimo slabije nego što bismo trebali – ističe Čičić.