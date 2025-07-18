Hutba muftije Kudića u Bihaću: Zločini u dolini Sane nisu lokalna tragedija već dio plana

U tišini bosanskih džamija, na dan kada se sjećanja pretaču u molitvu, pročitana je hutba muftije bihaćkog hafiza dr. Mehmeda-ef. Kudića kojoom je podsjetio vjernike da zločini počinjeni u dolini rijeke Sane nisu tek epizoda u ratnoj prošlosti, već bolni uvod u sistemski plan uništenja. Njegova hutba, izrečena s minbera bihaćke džamije, nije bila samo podsjećanje na prošlost, već poziv na odgovornost, pravednost i kolektivno suočavanje sa istinom.
Zločinačka namjera
Govoreći o zločinima koji su počinjeni na samom početku agresije na Bosnu i Hercegovinu, kada je srpska vojska, uz podršku lokalnih struktura, izvodila civile iz njihovih domova, upozorio je da ti događaji ne predstavljaju samo lokalnu tragediju, već uvod u širi, sistemski obrazac zločina, koji su se, potom, proširili širom Bosanske krajine i kulminirali genocidom u Srebrenici
- Mnogi su, potom, odvodeni na stratišta ili ubijani ispred svojih kuća, dok su cijele porodice zbrisane i to često rukom komšija s kojima su godinama dijelili svakodnevni život. Bili su to dani kada se zlo počelo planski sijati, s jasnom namjerom i bez ikakve milosti, dani kada je bilo nužno odlučno reagirati. Postavlja se pitanje ko je tada trebao reagirati. Međunarodna zajednica, kao i mnogo puta prije i poslije, pokazala se sporom, nezainteresiranom i slijepom na znakove genocida koji se vršio nad jednim narodom. Nije imala ni volje ni hrabrosti da prepozna i zaustavi zločinačku namjeru dok je to još bilo moguće – istakao je muftija Kudić.
Također je ukazao na pogubnost zaboravljanja prošlosti, uz podsjećanje na česte primjere Bošnjaka koji vjeruju da im niko neće učinit zlo jer su otvoreni i dobronamjerni prema drugima.
Prilagođavanje drugima
– U toj zabludi, zaboravljajući svoj identitet, često smo pokušavali da se prilagodimo drugima i slijedimo tuđe puteve, ne znajući ili zaboravljajući da se upravo u Allahovoj Knjizi, Kur'anu, nalaze odgovori i lekcije koje su nam potrebne u svakom vremenu – naglasio je muftija Kudić.
Tragom ove poruke, muftija je podsjetio na kur'anske ajete u kojima se poručuje da povjerenje ne možemo dati onima koji negiraju dragog Boga i koji su neprijatelji vjernicima.
– Allah, dž. š., nas upozorava da svaki napor i trud koji ulažemo mora imati za cilj Allahovo zadovoljstvo i da svrha djelovanja ne smije biti materijalni interes. Ovo je veliko upozorenje da s onima koji negiraju jednu vjeru, jedan narod, jedan jezik, koji protjeruju vjernike i bore se protiv istine, ne možemo imati prijateljske odnose niti povjerenje – napomenuo je muftija Kudić.
Pojašnjavajući ovu poruku, muftija Kudić je podsjetio da je tolerancija prema drugima dio islamskog učenja i međureligijskog suživota, ali da ona ne smije preći u podanički mentalitet prema onima koji su neprijateljski usmjereni prema našoj vjeri i domovini.