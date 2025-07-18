Hutba muftije Kudića u Bihaću: Zločini u dolini Sane nisu lokalna tragedija već dio plana

U tišini bosanskih džamija, na dan kada se sjećanja pretaču u molitvu, pročitana je hutba muftije bihaćkog hafiza dr. Mehmeda-ef. Kudića kojoom je podsjetio vjernike da zločini počinjeni u dolini rijeke Sane nisu tek epizoda u ratnoj prošlosti, već bolni uvod u sistemski plan uništenja. Njegova hutba, izrečena s minbera bihaćke džamije, nije bila samo podsjećanje na prošlost, već poziv na odgovornost, pravednost i kolektivno suočavanje sa istinom.

Zločinačka namjera

Govoreći o zločinima koji su počinjeni na samom početku agresije na Bosnu i Hercegovinu, kada je srpska vojska, uz podršku lokalnih struktura, izvodila civile iz njihovih domova, upozorio je da ti događaji ne predstavljaju samo lokalnu tragediju, već uvod u širi, sistemski obrazac zločina, koji su se, potom, proširili širom Bosanske krajine i kulminirali genocidom u Srebrenici

- Mnogi su, potom, odvodeni na stratišta ili ubijani ispred svojih kuća, dok su cijele porodice zbrisane i to često rukom komšija s kojima su godinama dijelili svakodnevni život. Bili su to dani kada se zlo počelo planski sijati, s jasnom namjerom i bez ikakve milosti, dani kada je bilo nužno odlučno reagirati. Postavlja se pitanje ko je tada trebao reagirati. Međunarodna zajednica, kao i mnogo puta prije i poslije, pokazala se sporom, nezainteresiranom i slijepom na znakove genocida koji se vršio nad jednim narodom. Nije imala ni volje ni hrabrosti da prepozna i zaustavi zločinačku namjeru dok je to još bilo moguće – istakao je muftija Kudić.