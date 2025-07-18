POLITIČKA EMISIJA

"60 minuta" se vraća na Federalnu televiziju, ali voditelj neće biti Hadžiomerović

Bakir Hadžiomerović. Screenshot

A. O.

18.7.2025

Na Federalnoj televiziji (FTV) ponovo bi se trebao emitovati nekadašnji najgledaniji politički magazin u Bosni i Hercegovini „60 minuta“.

Ovu emisiju ranije je uređivao i vodio Bakir Hadžiomerović.

Kako navode portala Slobodna Bosna, sa FTV-a, odmah po zvaničnom preuzimanju funkcije generalnog direktora tog javnog servisa, Hadžiomerović se „bacio“ na posao i započeo temeljite uređivačke promjene, tačnije smjene kadrova na najvažnijim pozicijama. Tako je, kako je sinoć objavio portal Istraga, smijenjena dugogodišnja voditeljica i urednica centralne informativne emisije Dnevnik 2 FTV-a Amina Demić, a za novog voditelja i urednika imenovan Admir Pripoljac, kum federalnog zastupnika Kenana Uzunovića čija je ruka bila presudna za formiranje aktuelnog saziva Vlade FBiH na čelu sa SDP-om.

Hadžiomerović navodno planira smjene još nekih kadrova, ali jedan od najvažnijih projekata kojem se namjerava posvetiti je ponovno pokretanje magazina „60 minuta“, zahvaljujući kojem je postao i poznato ime u bh. televizijskom novinarstvu. Da je tome tako svjedoči i činjenica da je FTV nedavno, predstavljajući novog generalnog direktora Bakira Hadžiomerovića, svoju centralnu informativnu emisiju Dnevnik 2 započela upravo emitiranjem uvodne špice emisije “60 minuta”.

Prema informacijama „SB“, kao jedan od najizglednijih kandidata za urednika i voditelja novog-starog političkog magazina koji je bio jedan od prepoznatljivih brendova FTV, spominje se Nikola Vučić, urednik N1, koji na toj televiziji već godinama vodi emisiju „Izvan okvira“. Menadžment FTV-a navodno već uveliko pregovara sa Vučićem o njegovom prelasku na taj javni servis, gdje bi trebao preuzeti funkciju koju je nekada imao Hadžiomerović i predvoditi tim istraživačkih novinara koji će raditi za „60 minuta“.

Nikola Vučić. Screenshot

Magazin „60 minuta“ čiji su novinari otkrili neke od najvećih afera u poslijeratnoj BiH, ugašen je ujesen 2011. godine odlukom tadašnjeg urednika Bakira Hadžiomerovića. Iako se spekulisalo da su razlozi gašenja magazina političke prirode, to jest da su mu „presudile“ bliske veze Hadžiomerovića sa SDP-om BiH, on je to javno demantovao i obrazložio ukidanje emisije odlaskom na novu funkciju.

- Politički magazin 60 minuta je moj životni projekat, ali budući da sam dobio privilegiju i priliku da preuzmem dužnost urednika televizijskog programa i multimedije, shvatio sam da se više ne mogu baviti time onako kako bih želio i kako sam navikao. Ozbiljan sam čovjek i ne želim iznevjeriti očekivanja onih koji su mi ukazali povjerenje i planiram se u potpunosti posvetiti novoj funkciji - rekao je tada Bakir Hadžiomerović.

Nema sumnje da će najava ponovnog pokretanja „60 minuta“ obradovati brojne gledatelje u Bosni i Hercegovini, a ostaje da vidimo da li će novi magazin uspjeti dostići gledanost i reputaciju nekadašnje novinarske ekipe predvođene Hadžiomerovićem.

