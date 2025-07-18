"60 minuta" se vraća na Federalnu televiziju, ali voditelj neće biti Hadžiomerović

Na Federalnoj televiziji (FTV) ponovo bi se trebao emitovati nekadašnji najgledaniji politički magazin u Bosni i Hercegovini „60 minuta“.

Ovu emisiju ranije je uređivao i vodio Bakir Hadžiomerović.

Kako navode portala Slobodna Bosna, sa FTV-a, odmah po zvaničnom preuzimanju funkcije generalnog direktora tog javnog servisa, Hadžiomerović se „bacio“ na posao i započeo temeljite uređivačke promjene, tačnije smjene kadrova na najvažnijim pozicijama. Tako je, kako je sinoć objavio portal Istraga, smijenjena dugogodišnja voditeljica i urednica centralne informativne emisije Dnevnik 2 FTV-a Amina Demić, a za novog voditelja i urednika imenovan Admir Pripoljac, kum federalnog zastupnika Kenana Uzunovića čija je ruka bila presudna za formiranje aktuelnog saziva Vlade FBiH na čelu sa SDP-om.

Hadžiomerović navodno planira smjene još nekih kadrova, ali jedan od najvažnijih projekata kojem se namjerava posvetiti je ponovno pokretanje magazina „60 minuta“, zahvaljujući kojem je postao i poznato ime u bh. televizijskom novinarstvu. Da je tome tako svjedoči i činjenica da je FTV nedavno, predstavljajući novog generalnog direktora Bakira Hadžiomerovića, svoju centralnu informativnu emisiju Dnevnik 2 započela upravo emitiranjem uvodne špice emisije “60 minuta”.

Prema informacijama „SB“, kao jedan od najizglednijih kandidata za urednika i voditelja novog-starog političkog magazina koji je bio jedan od prepoznatljivih brendova FTV, spominje se Nikola Vučić, urednik N1, koji na toj televiziji već godinama vodi emisiju „Izvan okvira“. Menadžment FTV-a navodno već uveliko pregovara sa Vučićem o njegovom prelasku na taj javni servis, gdje bi trebao preuzeti funkciju koju je nekada imao Hadžiomerović i predvoditi tim istraživačkih novinara koji će raditi za „60 minuta“.