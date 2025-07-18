Dizdar: Podignuta optužnica protiv osumnjičenog za napad na povratnika Bahrudina Gušu iz Višegrada

Ministar raseljenih osoba i izbjeglica FBiH Nerin Dizdar pozdravio je tužilačku odluku Okružnog tužilaštva Istočno Sarajevo da se podigne optužnica protiv osumnjičenog za napad na povratnika Bahrudina Gušu iz Višegrada.

- Pravna služba Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica je u prethodnu godinu dana aktivno komunicirala sa nadležnim pravosudnim institucijama kako bismo bili sigurni da će se provesti nepristrasan i objektivan istražni i kasniji krivični postupak protiv osumnjičene osobe za napad na povratnika u Višegradu 31. januara 2024. godine.

Ovo Ministarstvo ostaje opredijeljeno da se zaštite prava svakog povratnika na svakom pedlju naše domovine Bosne i Hercegovine. Napadi na povratnike, uznemiravanje i drugi oblici pritisaka ne smiju i neće prolaziti bez pažnje i trajne posvećenosti Ministarstva otkrivanju i adekvatnom procesuiranju svih počinitelja - naveo je Dizdar.