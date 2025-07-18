Pozder i Markotić potpisali ugovor: Kravice i Trebižat na putu ka statusu zaštićenog područja

Federalna ministrica okoliša i turizma Nasiha Pozder i gradonačelnik Ljubuškog Vedran Markotić potpisali su ugovor o sufinansiranju izrade Stručnog obrazloženja za proglašenje zaštićenog područja Vodopada Kravice i dijela rijeke Trebižat vrijednosti 60.000 KM. Ugovor je potpisan uz obale Trebižata, na vodopadu Koćuša, a na osnovu Odluke o raspodjeli tekućih transfera drugim nivoima vlasti i fondovima - Akcioni plan Strategije okoliša.

Zaštita i očuvanje

- Svrha programa je sufinansiranje izrade stručnog obrazloženja koje je prvi korak ka proglašenju Vodopada Kravice i dijela rijeke Trebižat za zaštićeno prirodno područje. Time se ostvaruje jedan od ključnih ciljeva Federalne strategije zaštite okoliša 2022–2032. godine, a to je povećanje površine zaštićenih područja u Federaciji BiH. Ova aktivnost je u skladu s mjerom da se uspostave nova zaštićena područja i identificiraju područja pod drugim efikasnim mjerama zaštite, koja ima za cilj očuvanje i zaštitu najmanje 50 posto staništa vrsta s Crvene liste Federacije BiH, zaštitu prirode u skladu s pravnom stečevinom EU, međunarodnim sporazumima i Kunming-Montreal Globalnim okvirom za biološku raznolikost - pojašnjeno je iz Federalnog ministarstva okoliša i turizma.

Kriteriji za izbor projekta su pripremljenost projekta, zatim usklađenost sa strateškim dokumentima, te usklađenost s jednogodišnjim i trogodišnjim planovima rada.

- Vodopad Kravice je pravi magnet za domaće i strane goste, čiji značaj iz godine u godinu raste. Ovim korakom stvaramo osnovu za njegovu dugoročnu zaštitu i očuvanje, čime doprinosimo održivom razvoju turizma i zaštiti biološke raznolikosti Federacije BiH - kazala je Pozder.

Simbol Hercegovine

Markotić je istakao značaj Kravica i Trebižata za Ljubuški i Hercegovinu.

- Kravice i rijeka Trebižat nisu samo prirodne ljepote, već i simbol Ljubuškog i cijele Hercegovine. Proglašenje ovog područja zaštićenim osigurat će njegovu dugoročnu očuvanost, ali i unaprijediti kvalitet turističke ponude u skladu s principima održivog razvoja. Zahvaljujemo Federalnom ministarstvu okoliša i turizma na podršci u ovom važnom koraku - rekao je Markotić.

Prošle godine Federalno ministarstvo okoliša i turizma je sufinansiralo izgradnju parkinga na Vodopadu Kravice u iznosu od 173.248 KM, čime je značajno doprinijelo izgradnji moderne infrastrukture na ovoj destinaciji.

Ministarstvo će zajedno s Gradom Ljubuškim i nadležnim institucijama nastaviti aktivnosti kako bi se ovaj prostor adekvatno zaštitio i valorizovao u skladu s najboljim evropskim praksama, saopćeno je iz tog ministarstva, prenosi Ured Vlade FBiH za odnose s javnošću.