Najmanji broj učenika imaju Dobretići, a najveći općina Centar u Sarajevu

Prema podacima Federalnog zavoda za statistiku, broj stanovnika u Federaciji BiH je tokom 2024. godine iznosio 2.144.748. U toj godini je na nivou FBiH zabilježen pad broja stanovnika od -0,22 posto, kako je objavljeno u publikaciji „Socioekonomski pokazatelji po općinama u FBiH“ koju je priredio Federalni zavod za programiranje razvoja (FZZPR).

Tako se raspon promjene stanovništva, odnosno prirodnog priraštaja u odnosu na broj stanovnika u FBiH u 2024. godini, kretao od najnižeg pada broja stanovnika za -1,31 posto u općini Glamoč do najvišeg, rasta broja stanvnika za 0,44 posto u Gradu Široki Brijeg.

Cazin najviše

- U grupu jedinica lokalne samouprave (JLS) koja najviše gubi stanovništvo, osim Pala, ubrajamo i općine Glamoč, Trnovo, Foča, Bosanski Petrovac, Drvar i Bosansko Grahovo - navedeno je u publikaciji FZZPR-a.

Najmanji broj učenika u osnovnom obrazovanju u školskoj 2024/2025. godini zabilježen je u općini Dobretići, i to 4,6 na 1.000 stanovnika, dok je naveći broj zabilježen u općini Centar Sarajevo -105,6 učenika na 1.000 stanovnika. Procent radno sposobnog stanovništva u ukupnom stanovništvu JLS se kreće u intervalu od najnižeg u Bosanskom Grahovu, i to 50,7 posto, do najvišeg u Cazinu, 75,2 posto.

- Najniže učešće radnosposobnog stanovništva u ukupnom stanovništvu zabilježeno je u Kantonu 10 , u općinama Bosansko Grahovo, Drvar i Glamoč i u Kantonu Sarajevo u općini Trnovo - podaci su FZZR-a.

Bosansko Grahovo

Stopa registrovane zaposlenosti, odnosno broj zaposlenih u odnosu na radno sposobno stanovništvo od 15 do 64 godine u prosjeku na nivou Federacije BiH iznosi 37 posto. Kreće se u rasponu od najnižih stopa u općinama Dobretići (3,6%), Sapna (7,4%), Ravno (8,5%) i Teočak (8,8%), pa do najviših u Mostaru (51,9%), zatim u Goraždu (53,8%), Ilidži (53,8%), Doboj-Jugu (55,8%), Tuzli (56,4%), Novom Sarajevu (74,5%) i Centru Sarajevo (143,6%).

Kada je riječ o rasponu gustine naseljenosti u FBiH, najniža je u općini Bosansko Grahovo, gdje je svega 2,5 stanovnika po kvadratnom kilometru, do najviše u općini Novo Sarajevo, gdje je 6.309,4 stanovnika po kvadratnom kilometru.

Klasteri naseljenosti

- Klaster najgušće naseljenih JLS je u Kantonu Sarajevo, dok se klasteri gusto naseljenih JLS nalaze u Posavskom, Tuzlanskom i Zeničko-dobojskom kantonu. Srednje naseljeni klaster je u Zapadnohercegovačkom kantonu. Nisko naseljeni klasteri su u područjima Bosansko-podrinjskog kantona Goražde i Kantona 10, a najnenaseljeniji klasteri se nalaze u područjima između općina Kupres i Bosanski Petrovac, te između općina Trnovo, Pale i Foča - stoji u publikaciji FZZPR-a.