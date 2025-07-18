"AVAZ" SAZNAJE

Zbog napada na povratnika u Višegrad Bahrudina Gušu: Podignuta optužnica protiv Marka Simeunovića, vozača načelnika

Ovaj nemili događaj se desio 31. januara 2024. godine

Bahrudin Gušo. Facebook

Piše: Sedin Spahic

18.7.2025

Osoba protiv koje je podignuta optužnica zbog napada na povratnika u Višegrad Bahrudina Gušu je Marko Simeunović, saznaje portal "Avaza" iz pravosudnih organa.

Kako saznajemo riječ je o vozaču načelnika Višegrada Mladena Đurevića (SNSD).

Ranije je ministar raseljenih osoba i izbjeglica Nerin Dizdar poručio da pozdravlja odluku Okružnog javnog tužilaštva Istočno Sarajevo da podigne optužnicu.

- Pravna služba Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica je u prethodnu godinu dana aktivno komunicirala sa nadležnim pravosudnim institucijama kako bismo bili sigurni da će se provesti nepristrasan i objektivan istražni i kasniji krivični postupak protiv osumnjičene osobe za napad na povratnika u Višegradu 31. januara 2024. godine.

Ovo Ministarstvo ostaje opredijeljeno da se zaštite prava svakog povratnika na svakom pedlju naše domovine Bosne i Hercegovine. Napadi na povratnike, uznemiravanje i drugi oblici pritisaka ne smiju i neće prolaziti bez pažnje i trajne posvećenosti Ministarstva otkrivanju i adekvatnom procesuiranju svih počinitelja - rekao je Dizdar.

Mladen Đurević. Srna

# VIŠEGRAD
# NERIN DIZDAR
# BAHRUDIN GUŠO
