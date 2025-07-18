Zbog napada na povratnika u Višegrad Bahrudina Gušu: Podignuta optužnica protiv Marka Simeunovića, vozača načelnika

Osoba protiv koje je podignuta optužnica zbog napada na povratnika u Višegrad Bahrudina Gušu je Marko Simeunović, saznaje portal "Avaza" iz pravosudnih organa.

Kako saznajemo riječ je o vozaču načelnika Višegrada Mladena Đurevića (SNSD).

Ranije je ministar raseljenih osoba i izbjeglica Nerin Dizdar poručio da pozdravlja odluku Okružnog javnog tužilaštva Istočno Sarajevo da podigne optužnicu.