Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

DEMANT

Bakir Hadžiomerović za "Avaz": Laž je da se uopće vraća "60 minuta", a kamoli da će voditelj biti Nikola Vučić

Cilj nam je da stanje na FTV-u dovedemo u red i da što profesionalnije obavljamo posao u interesu svih građana

Avaz TV

Piše: Evelin Trako

18.7.2025

Nakon što se u medijima pojavila informacija da je generalni direktor FTV-a Bakir Hadžiomerović odlučio da vrati magazin "60 minuta", a da će ga voditi aktuelni voditelj s N1 Nikola Vučić te da će se okupiti tim istraživačkih novinara, Bakir Hadžiomerović je za portal "Avaza" demantirao ove navode.

- Laž je da se uopće vraća "60 minuta", a kamoli da će voditelj biti Nikola Vučić. Cilj nam je da stanje na FTV-u dovedemo u red i da što profesionalnije obavljamo posao u interesu svih građana. Nije korektno ni prema tom momku da se ovako izlaže netačnoj informaciji - kazao je kratko Hadžiomerović za "Avaz".

# FTV
# BAKIR HADŽIOMEROVIĆ
PRIKAŽI KOMENTARE (22)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.