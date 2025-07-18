Zenička policija sankcionisala 108 osoba za nepropisno upravljanje romobilima i biciklima

Službenici Policijske stanice Centar u Zenici sankcionisali su u periodu mart-juli 108 osoba za nepropisno upravljanje romobilima i biciklima, u pješačkoj zoni. Od toga 84 osobe su upravljale električnim romobilima, a 24 su biciklista.

Odluku o organizaciji i sigurnosti saobraćaja na području grada Zenica donijelo je Gradsko vijeće Zenica, a između ostalog (u članu 16. stav 4.) predviđa zabranu kretanja bicikala, električnih romobila odnosno svih drugih ličnih električnih prijevoznih sredstava u pješačkoj zoni izuzev osoba u pokretnoj stolici (za nemoćne osobe) koju pokreću vlastitom snagom ili snagom motora.

Represivne mjere

Tek stupanjem na snagu Odluke o dopunama Odluke o organizaciji i sigurnosti saobraćaja, krajem februara ove godine, koja se odnosi na sankcionisanje osoba koje krše predmetnu odluku, stvoreni su zakonski uslovi za dokumentovanje i sankcionisanje tih prekršaja, a sa tim aktivnostima je započeto početkom marta ove godine. Kako je definisano navedenom odlukom, pješačka zona obuhvata Trg Alije Izetbegovića, te ulice Maršala Tita i Muhameda Seida Serdarevića, navodi se u saopćenju iz MUP-a ZDK.

Poručili su da će policijski službenici Policijske stanice Centar, Policijska uprava I u Zenici, nastaviti sa postupanjem u skladu sa navedenom odlukom, kao i Zakonom o osnovama sigurnosti saobraćaja na cestama u BiH. Tom prilikom će, osim preventivnih radnji, poduzimati i represivne mjere prema svim osobama koje budu zatečene da postupaju suprotno navedenim odredbama.

Upozorenje roditeljima

Navodi se da su počinioci tih prekršaja najčešće djeca i maloljetnici. Stoga posebno upozorenje oditeljima na obavezu staranja o djeci i maloljetnim osobama, da bi zajednički prevenirali ponašanja suprotna Odluci.

- Službenici policije izdavat će prekršajne naloge i roditeljima, za prekršaje koje počine djeca i maloljetne osobe u svim slučajevima predviđenim Zakonom. Poštivanjem Odluke, unaprjeđujemo saobraćajnu kulturu, ali i sigurnost svih građana grada Zenica - navode iz MUP-a ZDK.