Federalna sanitarna inspekcija zabranila uvoz 22 tone zamrznutih jagoda i 96 kg sladoleda od pistacije

Federalna sanitarna inspekcija na Mjestu carinjena (MC) Rajlovac – Sarajevo je dana 17.7.2025. godine, zbog neispunjavanja uvjeta za uvoz, donijela rješenja o zabrani uvoza 22 tona zamrznutih jagoda porijeklom iz Egipta i 96 kg sladoleda od pistacije porijeklom iz Turske.

Naime, u postupku inspekcijskog nadzora nad uvozom životnih namirnica i hrane čije se carinjenje vrši na MC Rajlovac – Sarajevo, pošiljka Jestivo voće i orašasti plodovi; kore agruma, dinja i lubenica u količini od 22.000,00 kg podvrgnuta je zdravstvenom pregledu radi utvrđivanja zdravstvene ispravnosti. Pregledom je utvrđeno da pošiljka koja sadrži zamrznute jagode II klase pakovane u vrećama po 20kg nije snabdjevena uvoznom deklaracijom, što je u suprotnosti sa odredbama Zakona o zdravstvenoj ispravnosti životnih namirnica i predmeta opšte upotrebe, Zakona o hrani i Pravilnika o općem deklariranju ili označavanju upakirane hrane (”Službeni glasnik BiH” broj: 87/08) te se, kao takva, ne može uvesti niti staviti u promet.

Nadalje, laboratorijskom analizom uzorka pošiljke sladoleda od pistacije “Pistachio Ice Cream“, utvrđeno je da ispitivani parametri Enterobakterije (Enterobacteriaceae) i Aerobne mezofilne bakterije nisu usklađeni sa kriterijima specificiranim Pravilnikom o mikrobiološkim kriterijima za hranu („Službeni glasnik BiH“, broj: 11/13, 79/16 i 64/18) i Smjernicama za tumačenje i provedbu Pravilnika o mikrobiološkim kriterijima za hranu (Agencija za sigurnost hrane, 2023.), što je u suprotnosti sa Zakonom o zdravstvenoj ispravnosti životnih namirnica i predmeta opšte upotrebe („Službeni list R BiH“ broj 2/92 i 13/14).

Shodno tome, a u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj ispravnosti životnih namirnica i predmeta opšte upotrebe, uvoz kontrolisanih pošiljki je zabranjen, te je naređen njihov povrat pošiljateljima, odnosno, alternativno, njihovo uništenje.