Višković pisao Soreki: Nove izborne tehnologije nisu priotitet

Premijer RS Radovan Višković uputio je pismo šefu Delegacije EU u BiH, Luiđiju Soreki, u kojem je izrazio nezadovoljstvo zbog podrške Evropske unije odlukama visokog predstavnika Kristijana Šmita. Višković je osporio legitimitet Šmita, navodeći da nikada nije dobio potvrdu Vijeća sigurnosti UN-a, te je poručio Soreki da takva podrška vrijeđa inteligenciju građana Republike Srpske.

Posebno se osvrnuo na odluke koje se tiču plaćanja duga firmi Viaduct i uvođenja nove tehnologije za izbore. Istakao je da nijedan prethodni visoki predstavnik nije donosio odluke iz oblasti finansija, te da RS ne bježi od obaveze prema Viaductu, ali da problem predstavlja to što je novac trebao biti uplaćen na račun off-shore kompanije na Kanalskim otocima, a ne direktno firmi u Sloveniji.

Višković je izrazio sumnju da se iza ovoga kriju sumnjive, pa čak i kriminalne radnje, i zapitao zbog čega EU i Soreka to podržavaju. Također je podsjetio da su RS i FBiH suvlasnici Centralne banke BiH, te da RS ima pravo na dio dobiti iz koje bi, uz transparentne uslove, mogla biti plaćena obaveza prema Viaductu.

Kad je riječ o nabavci izborne tehnologije, Višković je ustvrdio da to nije prioritet građana BiH, te da postoje mnogo hitniji problemi. Dovodi u pitanje i cijenu opreme, za koju tvrdi da je unaprijed poznata (120 miliona KM), te sumnja da se pokušava prodati oprema koja je već odbačena u nekim evropskim državama. Dodao je da ni pilot-projekti u Zvorniku i Doboju nisu donijeli nikakve značajne rezultate.

Na kraju je zatražio odgovore na sva postavljena pitanja kako bi se, prema njegovim riječima, u budućnosti izbjegle nečasne i potencijalno kriminalne radnje.