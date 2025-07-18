MIZ Mostar: Činjenice o Lakišića haremu i izgradnji HNK-a utvrđivat će Sud, a ne direktor HNK-a Ivan Vukoja

Medžlis Islamske zajednice Mostar (MIZ), reakciju Hrvatskog narodnog kazališta (HNK) na vijest da je Općinski sud u Mostaru dopustio ovom medžlisu da se uključi u sudski proces zbog izgradnje zgrade HNK-a, ocijenio je izuzetno važnom i korisnom, jer su se na taj način pridružili naporima Medžlisa da šira bosanskohercegovačka javnost ima priliku sagledati neke od aspekata ovog izuzetno kompleksnog pitanja.

– Takve reakcije i tim nastojanjima nam pri tome pomažu. Razumljivi su razlozi njihovog reagiranja, ali ta potreba negiranja historije grada Mostara, bosanskohercegovačke historiografije, arhivske građe i dokumenata, ne može biti – navodi se u saopćenju za javnost MIZ Mostar.

Teško se oteti dojmu, dodaje se, da direktor HNK-a Ivan Vukoja, "majstor riječi", nije pravilno razumio dijelove iz teksta o uključivanju Medžlisa Islamske zajednice Mostar u sudski spor u vezi s lokalitetom Lakišića harema.

– U tom tekstu se naglašava da je Sud uvažio navode, argumente i činjenice iz apelacije Medžlisa, a ne i da je presudio te na temelju takvog uvažavanja dopustio Medžlisu da bude jedna od strana u postupku. Dokaze će utvrđivati, kako to i stoji u sudskom procesu, negdje početkom jeseni. Stoga, reakciju HNK-a percipiramo kao još jedan vid pritisaka na Sud i Pravobranilaštvo Grada Mostara, s obzirom na to da su u njoj ponovljene nikada provjerene tvrdnje politike okupljene oko Kazališta da menadžment posjeduje sve valjane dozvole, pokušavajući pri tome implicirati i kakva će biti sudska presuda – navodi se u saopćenju.

Podsjeća se kako Medžlis Islamske zajednice Mostar, Udruženje građana "Mostarski krug", kao i većina građana Mostara, insistiraju da tačnost u vezi s navodima o izgradnji zgrade HNK-a na lokalitetu Lakišića harema utvrdi SUD.

– Zar je to puno? Ako živimo u demokratskoj državi, gdje bi vladavina prava i nezavisnost rada pravosudnih institucija trebali biti aksiom, onda se posljednja reakcija Ivana Vukoje doima indikativnom i paničnom – navodi MIZ Mostar.

Poručili su kako je potrebno dopustiti Sudu da uradi svoj posao kako treba i da proces okonča do kraja.

– Dopustimo bilo kome da ima uvid u svu dokumentaciju i transparentnost u radu javnih ustanova. I poštujmo presude sudova, bilo domaćih ili međunarodnih. Valjda je to jedna od temeljnih evropskih vrijednosti o ljudskim pravima i slobodama. Bosanskohercegovačka javnost, jer se tome protivi i zdrav razum, ne može prihvatiti jednostrane tvrdnje direktora HNK-a ili gradonačelnika Mostara da je s "papirima" sve uredu. O tome će odlučivati Sud, a ne Vukoja – zaključuje se u saopćenju MIZ Mostar.