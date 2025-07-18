Kolektivna dženaza i ukop sedam žrtava u nedjelju u Memorijalnom centru Kamičani

U Memorijalnom centru Kamičani u Kozarcu u nedjelju, 20. jula, bit će obavljena kolektivna dženaza i ukop sedam žrtava.

Radi se o žrtvama bošnjačke nacionalnosti koje su ubijene 1992. godine na području Kozarca, Hambarina, Rizvanovića i u Prijedoru, a njihovi posmrtni ostaci ekshumirani su 1998. odnosno 2024. godine na lokalitetima Donja Dragotinja, Pašinac, Volarić i Hušići.

Žrtve

Najmlađa žrtva koja će biti ukopana ove godine je Semir (Aziz) Čelić koji je imao 24 godine kada je ubijen. On je 1968. godine rođen u Prijedoru gdje je i nestao u augustu 1992. godine. Njegovi posmrtni ostaci pronađeni su 32 godine nakon njegove smrti, odnosno prošle godine, kada je na lokalitetu Donja Dragotinja, Grbići kod Prijedora otkrivena masovna grobnica - saopćeno je iz Instituta za nestale osobe BiH.

On će biti ukopan zajedno sa svojim godinu dana starijim bratom Edinom koji je također ubijen u augustu 1992. godine. Njihovi posmrtni ostaci pronađeni su u istoj masovnoj grobnici u aprilu 2024. godine.

Najstarija žrtva koja će biti ukopana je Kasim (Hasan) Bajrektarević koji je imao 70 godina u času smrti. On je ubijen u Prijedoru, a njegovi posmrtni ostaci su ekshumirani na lokalitetu Pašinac, Prijedor 1998. godine.

Žrtve koje će ove godine biti ukopane u Prijedoru su: Ismet (Meho) Sušić, rođen 1931. u Kozaruši kod Prijedora; Edin (Aziz) Čelić, rođen 1967. u Zagrebu; Semir (Aziz) Čelić, rođen 1968. u Hambarinama - Prijedor; Mehemed (Mehmed) Čikotić, rođen 1960. u Hambarinama - Prijedor; Mirsad (Idriz) Zečić, rođen 1967. u Prijedoru; Kasim (Hasan) Bajrektarević, rođen 1922. u Kamičanima - Kozarac i Omer (Islam) Alagić, rođen 1930. u Rizvanovićima - Prijedor.

Ove žrtve će biti ukopane u različitim mezarjima nakon klanjanja dženaze, a u skladu sa željama njihovih porodica. U Kamičanima će biti ukopani Ismet Sušić i Kasim Bajrektarević, u Šehidskom mezarju Hambarine Edin Čelić, Semir Čelić i Mehmed Čikotić dok će u Šehidskom mezarju Bišćani biti ukopan Omer Alagić. U Šehidskom mezarju Skela konačan smiraj će naći Mirsad Zečić.

Ispraćaj posmrtnih ostataka

Posmrtni ostaci ubijenih žrtava bit će ispraćeni u subotu, 19. jula, iz Identifikacionog centra Šejkovača u Sanskom Mostu. Kolona sa posmrtnim ostacima žrtava krenut će u 11 sati, potom će se na Trgu ljiljana u Sanskom Mostu zaustaviti u 11.30 sati, a u Ključu u 12.30 sati.

Zaustavljanje Bosanskom Petrovcu je planirano ispred zgrade Općine u 14 sati dok je dolazak u Bihać planiran u 15.30 sati. Kolona će se zaustaviti na Gradskom mostu gdje će biti intonirana himna i odata počast žrtvama. U Bosanskoj Krupi dolazak kolone je planiran za 17 sati, te će se zaustaviti na Gradskom mostu, kao i u Bosanskoj Otoci u 17.40 sati. Naredno zaustavljanje će biti u Bosanskom Novom kod džamije u Blagaj Rijeci u 18.30, te u Prijedoru, ispred Čaršijske džamije u 19.15 sati.

Tužna kolona će stići u Memorijalni centar Kamičani u 20 sati, gdje će dan kasnije žrtvama biti klanjana dženaza i obavljen ukop - saopćeno je iz INO BiH.