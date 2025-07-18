SDA kritikuje Trojku, SNSD i HDZ: Nesposobna vlast ostaje bez stotina miliona KM

Stranka demokratske akcije (SDA) oštro je reagovala na informaciju da Bosna i Hercegovina može izgubiti 212 miliona KM iz fondova Evropske unije zbog kašnjenja u provođenju Reformske agende iz Plana rasta.

U saopćenju SDA ističu da je za gubitak sredstava odgovorna državna vlast koju čine Trojka, SNSD i HDZ. Navode da su predstavnici vlasti mjesecima davali nerealna obećanja, formirali nepotrebne radne grupe i prebacivali odgovornost na opoziciju, dok su istovremeno građanima i Evropskoj uniji slali "neutemeljene tvrdnje i spinove".

- Godinu i po su govorili o milijardi eura za reforme, postavljali rokove od 24 i 48 sati, a sada se ponašaju kao da se ništa nije dogodilo. Umjesto da preuzmu odgovornost i ponude ostavke, vladajuća struktura šuti - poručuju iz SDA.

Podsjećaju da su iz Vijeća ministara nedavno stizale izjave o navodno riješenim pitanjima iz Reformske agende, ali se, kako navode, ispostavilo da su to bile obmane.

SDA upozorava da, ukoliko Plan reformi ne bude usvojen do novog roka 30. septembra, BiH može ostati bez dodatnih 200 miliona KM podrške, te ističu da je "isključiva odgovornost za to na vladajućim strankama i Vijeću ministara BiH".