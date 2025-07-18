Facebook uklonio objavu Konakovića kojom Bošnjake uvredljivo naziva balijama

Administracija društvene mreže Facebook uklonila je post ministra vanjskih poslova BIH Elmedina Konakovića, u kojem je vrijeđao Bošnjake, nazivajući ih balijama.

Osim što je izazvala brojne reakcije i osude u javnosti, nakon velikog broja prijava korisnika ove mreže, utvrđeno je da Konakovićeva objava krši pravila Facebooka.

Sporni post objavljen je 15. jula i više nije dostupan na njegovom profilu.