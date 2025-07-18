Facebook uklonio objavu Konakovića kojom Bošnjake uvredljivo naziva balijama

Administracija društvene mreže Facebook uklonila je post ministra vanjskih poslova BIH Elmedina Konakovića, u kojem je vrijeđao Bošnjake, nazivajući ih balijama.
Osim što je izazvala brojne reakcije i osude u javnosti, nakon velikog broja prijava korisnika ove mreže, utvrđeno je da Konakovićeva objava krši pravila Facebooka.
Sporni post objavljen je 15. jula i više nije dostupan na njegovom profilu.
Podsjećamo, Konakoviću je zasmetalo jer su mediji pisali da je SIPA potvrdila da je dobila nalog Tužilaštva BiH da provjeri finansiranje NiP-a, a zbog sumnje da su primali novac od narkokartela "Tito i Dino", na čijem čelu se nalazi Edin Gačanin. On je tada napisao da su se "četnici, ustaše i balije udružili protiv njega".
- Napadaju nas zajedno četnici, ustaše i balije. Svim snagama. Združeno i koordinirano. Jer im nikad niko nije mrsio račune kao mi - napisao je Konaković te izazvao brojne reakcije i zgražanje, jer Bošnjake naziva balijama, onako kako su ih nazivali i ratni zločinci.