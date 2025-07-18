Facebook uklonio objavu Konakovića kojom Bošnjake uvredljivo naziva balijama

Reakcija Konakovića izazvala je brojne reakcije i zgražanje javnosti

Uklonjena objava. Avaz

S. S.

18.7.2025

Administracija društvene mreže Facebook uklonila je post ministra vanjskih poslova BIH Elmedina Konakovića, u kojem je vrijeđao Bošnjake, nazivajući ih balijama. 

Osim što je izazvala brojne reakcije i osude u javnosti, nakon velikog broja prijava korisnika ove mreže, utvrđeno je da Konakovićeva objava krši pravila Facebooka. 

Sporni post objavljen je 15. jula i više nije dostupan na njegovom profilu.

Objava Elmedina Konakovića. Facebook

Podsjećamo, Konakoviću je zasmetalo jer su mediji pisali da je SIPA potvrdila da je dobila nalog Tužilaštva BiH da provjeri finansiranje NiP-a, a zbog sumnje da su primali novac od narkokartela "Tito i Dino", na čijem čelu se nalazi Edin Gačanin.  On je tada napisao da su se "četnici, ustaše i balije udružili protiv njega".

- Napadaju nas zajedno četnici, ustaše i balije. Svim snagama. Združeno i koordinirano. Jer im nikad niko nije mrsio račune kao mi - napisao je Konaković te izazvao brojne reakcije i zgražanje, jer Bošnjake naziva balijama, onako kako su ih nazivali i ratni zločinci.

Uklonjena objava. Facebook

