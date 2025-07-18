Zamjena javne rasvjete u Hrvatskoj znatno jeftinija nego u Banjoj Luci

Grad Banja Luka planira izdvojiti 35 miliona maraka za rekonstrukciju javne rasvjete po ESCO modelu, što iznosi oko 1.750 maraka (nepunih 900 evra) po rasvjetnom tijelu. Međutim, podaci iz Hrvatske pokazuju da su slični projekti rađeni po cijenama koje su otprilike dvostruko niže, saznaje Capital.

Razlike u cijenama

Iako je gradonačelnik Banje Luke Draško Stanivuković prije dva dana izjavio da je "projekat nove javne rasvjete u Banjoj Luci najefikasniji, najpovoljniji i najbolji", zvanični podaci iz Hrvatske govore drugačije.

Prema informacijama Hrvatske elektroprivrede, koja je preko svoje firme HEP ESCO realizirala brojne projekte rekonstrukcije javne rasvjete u gradovima i općinama, cijene su se kretale od 260 do najviše 580 evra po rasvjetnom tijelu, zavisno od lokacije.

Ovo demantuje tvrdnje Stanivukovića da je "projekat u Banjoj Luci najefikasniji, najpovoljniji i najbolji".

Takođe, gradonačelnik je naveo da će biti zamijenjeno 26.000 sijalica, što nije tačno, jer tenderska dokumentacija u posjedu CAPITAL-a navodi da „LED svjetiljke u postojećoj instalaciji javnog osvjetljenja nisu predmet zamjene“.

S obzirom na to da je ranije već zamijenjeno više od 6.000 običnih sijalica LED rasvjetom, tenderom od 35 miliona maraka predviđena je zamjena još oko 20.000 sijalica, kako je jasno navedeno u dokumentaciji.

Tender i sumnje

U Hrvatskoj je projekat zamjene javne rasvjete po ESCO modelu započeo 2008. godine, a među prvima sproveden u Čakovcu. Prema ugovoru HEP ESCO i Grada Čakovca, zamjena i rekonstrukcija 2.780 sijalica koštala je oko 730.000 evra, odnosno 260 evra po sijalici.

Cijene su kasnije porasle, pa je u Osijeku zamijenjeno 11.161 sijalica za 4,1 milion evra (oko 368 evra po sijalici), a u Zaprešiću 4.380 sijalica za oko 1,62 miliona evra (oko 370 evra po sijalici).

U Karlovcu je zamjena 2.100 sijalica koštala 850.000 evra, odnosno oko 400 evra po sijalici. Najskuplji projekat bio je u Puli, gdje je 2.100 sijalica zamijenjeno za oko 1,2 miliona evra, što je oko 580 evra po sijalici.

Sve navedene cijene su bez PDV-a, koji u Hrvatskoj iznosi 25 odsto. Uprkos tome, jasno je da su projekti zamjene javne rasvjete po ESCO modelu u Hrvatskoj realizovani po višestruko povoljnijim uslovima nego što je planirano u Banjoj Luci.

Jedini konzorcijum koji ispunjava uslove tendera u Banjoj Luci vrijedan 35,4 miliona maraka je onaj u kojem je zagrebačka firma „Končar“.

Na tender su se prijavile i banjalučke firme „ABC Solutions“ sa ponudom od 14 miliona KM i „Elektropromet“ sa 28 miliona KM, ali nijedna ne ispunjava uslov da su u posljednje tri godine ostvarile prihode veće od 60 miliona maraka.

Gradonačelnik Draško Stanivuković rekao je da će posao biti dodijeljen fondu iz Zagreba, odnosno konzorcijumu u kojem su i firme iz Srbije. Međutim, izvori tvrde da bi cijeli posao, navodno povezan sa funkcionerom SNS-a Vladimirom Mandićem, mogao biti stopiran i poništen.