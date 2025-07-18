Dženaza generalu Halilu Brzini klanjat će se sutra u Sarajevu i Stocu

Dženaza namaz generalu Halilu Brzini bit će klanjana sutra u Sarajevu i rodnom mu Stocu.

U Sarajevu se dženaza namaz klanja u haremu Husrev begove džamije poslije podne namaza. U Stocu dženaza namaz će se klanjati isti dan u haremu Careve džamije u 18:00 sati, a ukop će se obaviti u Tekiji „Stolac“.

Biografija - penzionisani general Halil Brzina

Rođen je 23.12.1953. godine u Stocu, Bosna i Hercegovina, gdje završava osnovnu i srednju školu, a potom u Beogradu Fakultet organizacionih nauka i stiče zvanje diplomirani inženjer organizacionih nauka. Za uspjeh u toku studija i najbolji odbranjeni diplomski rad dobio je "Novembarsku nagradu" Univerziteta u Beogradu, školske 1978/79. godine. Po završetku studija dolazi u Zenicu i zasniva radni odnos u Željezari Zenica, 1979. godine.

Učestvovao je u organizovanju otpora agresiji i formiranju prvih jedinica za odbranu Republike Bosne i Hercegovine.

Formiranjem Prve zeničke brigade, vršio je dužnost komandanta 7. bataljona koji je formiranjem 7. Muslimanske brigade Armije R BiH 17. 11.1992. godine ušao u njen sastav. Od 17.11.1992. godine obavlja dužnost pomoćnika komandanta za logistiku 7.Muslimanske brigade, a u augustu mjesecu 1993. godine postavljen je na dužnost Zamjenika komandanta u istoj brigadi i istu obavlja do juna 1995. godine. U junu 1995. godine postavljen je na dužnost Komandanta brigade.

Naredbom Predsjedavajućeg Predsjedništva Bosne i Hercegovine od 1997. godine proizveden je u čin Brigadnog Generala.

Brojna priznanja

Transformacijom Armije Republike BiH u Vojsku Federacije BiH i gašenjem 3. Korpusa A RBiH, postavljen je na dužnost Komandanta 7. Viteške mehanizovane brigade VF BiH.

Ukazom Predsjedavajućeg Predsjedništva Bosne i Hercegovine od 28.02.2000. godine postavljen je na dužnost Komandanta 1. Korpusa VF BiH, a odlukom iste institucije biva penzionisan 01.12.2000. godine.

Za posebne zasluge u odbrambeno – oslobodilačkom ratu odlikovan je sa više priznanja od čega izdvajamo:

Značka "Zlatni ljiljan" i Orden "Zlatni grb s mačevima" Ukazom Predsjedništva Republike Bosne i Hercegovine.

Završio je postdiplomski studij na temu "Bosna i Hercegovina u suvremenom svijetu" na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Sarajevu.

Bio je član i jedan od osnivača „Udruženja generala BiH“, gdje je obavljao dužnosti Predsjednika Upravnog odbora Udruženja i predsjednika drugih tijela.