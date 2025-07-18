Zrakoplovstvo u BiH: Kad entuzijazam zamijeni strategiju

Fakultet za saobraćaj i komunikacije Univerziteta u Sarajevu, na usmjerenju za zračni saobraćaj, školuje buduće stručnjake za poslove u regulatornim, operativnim i tehničkim segmentima avio-industrije. Njihovi diplomanti rade širom BiH i Evrope , u kontrolama letenja, aerodromskim službama, aviokompanijama, obrazovanju, pa čak i u vojnim i policijskim strukturama.

No, u zemlji koja još nema pilotsku akademiju, sistemsko obrazovanje budućih pilota i avio-inženjera ostaje ograničeno na entuzijazam pojedinaca i neformalne saradnje s aeroklubovima.

Fakultet bez kokpita

- Naši studenti završnu praksu obavljaju na Međunarodnom aerodromu Sarajevo i lako pronalaze posao i van BiH. Ipak, školovanje za pilote, mehaničare i dispečere trebalo bi se integrirati kroz specijalizirane programe - ističe Edvin Šimić, doktor tehničkih nauka iz oblasti zrakoplovnog saobraćaja.

Dodaje da bi izmjenama nastavnog plana trebalo omogućiti studentima da, osim akademske diplome, dobiju i praktične licence: za pilote, dispečere, operatore dronova

- U Sarajevu postoji ozbiljan interes mladih za avio-industriju, ali nedostaje formalna povezanost s institucijama koje mogu obezbijediti infrastrukturu i praksu. Fakultet ima brojne ugovore o saradnji s industrijom, od aerodroma do regulatornih tijela i koristi ih kako bi studentima omogućio posjete, projekte, predavanja i kontakte sa sektorom - navodi Šimić.