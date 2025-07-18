Otvorena nova sportska dvorana u Stocu: Prisustvovao i Dragan Čović

Sportski kolektivi Stoca večeras su dobili na korištenje novoizgrađenu višenamjensku sportsku dvoranu.

Na svečanosti organiziranoj povodom Dana grada Stoca, gradonačelnik Stjepan Bošković istakao je da će ovaj projekat imati dugoročan značaj za cijelu regiju, ne samo u sportskom, već i u društvenom i obrazovnom smislu.

– Ovo nije samo moderna građevina. Ovo je poruka da vjerujemo u Stolac, u njegovu mladost, sportski duh i njegovu budućnost – poručio je gradonačelnik Bošković.

Dvorana je projektovana kao multifunkcionalni objekat sa brojnim sadržajima: galerijom s caffe barom, recepcijom, garderobom, tehničkom sobom i sanitarnim čvorovima, a sama dvorana ima kapacitet od hiljadu sjedećih mjesta.

Izgradnja Gradske sportske dvorane počela je u augustu 2022. godine, a vrijednost radova, uključujući uređenje okolnog prostora, iznosila je oko 8,3 miliona maraka.

Dvorana je izgrađena sredstvima gradske, kantonalne i federalne vlasti, uz finansijsku podršku Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske.

Državni sekretar Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske, Zvonko Milas, istakao je da je ponosan što je i Vlada Republike Hrvatske učestvovala u realizaciji ovog projekta.

– Tako je bilo sinoć u Novoj Biloj, tako je danas u Stocu, a tako će biti i dalje, u Orašju, u Ljubuškom, svuda u Bosni i Hercegovini gdje žive Hrvati – rekao je Milas.

Ovakvi i slični projekti, dodao je predsjednik Hrvatskog narodnog sabora (HNS) BiH Dragan Čović, osmišljeni su da pomognu svakom stanovniku Bosne i Hercegovine.

– Grad Stolac je centar politike koju provodimo u Bosni i Hercegovini. To neka zna svaki stanovnik Stoca, svaki član Gradskog vijeća. Ovim i sličnim projektima nastavljamo raditi za dobro svakog žitelja Stoca. Svima vama koji ste imali ideju i viziju od srca čestitam, a zahvaljujem onima koji su finansijski podržali izgradnju ovog objekta – poručio je Čović.

Nakon protokolarnog dijela programa, u novoj dvorani odigrana je revijalna rukometna utakmica između Izviđača, prvaka Bosne i Hercegovine, i ekipe Stoca u kojoj su nastupile bh. i hrvatske rukometne legende.