Umjesto da se bore protiv vlasti, opozicija u RS se svađa između sebe: Vukanović iznosi žestoke optužbe na račun Stanivukovića

Nebojša Vukanović, zastupnik i bloger, objavio je novu analizu u kojoj upozorava na moguću zloupotrebu javnih sredstava u milionskoj javnoj nabavci rekonstrukcije gradske rasvjete u Banjoj Luci, vrijednoj čak 35 miliona KM sa PDV-om.

Nelogičnosti i koruptivne radnje

Vukanović podsjeća da je još prije otvaranja ponuda ukazivao na nelogičnosti i moguće koruptivne radnje vezane za tender, koji je, prema njegovim riječima, "napravljen tako da nijedna domaća firma ne može učestvovati". Posao je dobio konzorcij predvođen firmom Končar iz Zagreba, uz učešće firmi iz Srbije, dok su domaće firme "ABC Solutions“ i "Elektropromet" – koje su dale znatno niže ponude – eliminisane zbog kriterija o minimalnim prihodima većim od 60 miliona KM u prethodne tri godine.

– Radi se o nevjerovatnoj sumi, skoro duplo većoj od realne, koju je ranije procijenila administracija bivšeg gradonačelnika Igora Radojičića – naveo je Vukanović.

Novinar Darko Momić i portal Capital dodatno otkrivaju da se slični projekti u Hrvatskoj, koji se realizuju po identičnom ESCO modelu, izvode po dvostruko nižim cijenama – od 260 do 580 eura po sijalici, dok u Banjoj Luci jedna lampa košta gotovo 900 eura.

Na primjer, u Čakovcu je zamijenjeno 2.780 sijalica po cijeni od oko 260 eura po jedinici, dok su u Osijeku, Zaprešiću i Karlovcu cijene varirale između 368 i 400 eura po sijalici. Najskuplji projekat u Hrvatskoj bio je u Puli – 580 eura po sijalici – što je i dalje znatno jeftinije od onoga što planira Grad Banja Luka.

Dodatne sumnje

Vukanović ukazuje na kontradiktornost u ponašanju aktuelnog gradonačelnika Draška Stanivukovića, koji je ranije javno dramatizirao zbog mogućeg gubitka nekoliko miliona KM usljed promjena Zakona o PDV-u, dok sada bez rezerve podržava projekat rasvjete težak 35 miliona KM.

Dodatne sumnje izaziva i podatak da u tenderskoj dokumentaciji stoji kako "LED svjetiljke u postojećoj instalaciji javnog osvjetljenja nisu predmet zamjene", iako je Stanivuković javno najavio zamjenu 26.000 sijalica. Prema dokumentima u posjedu Capitala, zapravo se planira zamjena oko 20.000 sijalica, jer je više od 6.000 već ranije prebačeno na LED sistem.

Vukanović zaključuje da cijeli posao, u koji je prema izvorima uključen i visoki funkcioner SNS-a Vladimir Mandić, ima ozbiljne indicije korupcije te bi mogao biti zaustavljen i poništen.

Ova afera, kako navode kritičari, predstavlja klasičan primjer sumnjivih javnih nabavki pod plaštom modernizacije, dok građani Banje Luke plaćaju cijenu višestruko veću od stvarne tržišne vrijednosti.