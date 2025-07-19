Mehmed-beg Kapetanović Ljubušak: 186. godišnjica rođenja bh. književnika i gradonačelnika Sarajeva

Na današnji dan 1839. godine, u Vitini kraj Ljubuškog rođen je bosanskohercegovački književnik i političar Mehmed-beg Kapetanović Ljubušak, drugi po redu gradonačelnik Sarajeva, otac bh. književnika Riza-bega Kapetanovića.

Mehmed-beg je završio medresu u Ljubuškom i učio je orijentalne jezike. Godine 1877., doselio se u Sarajevo, gdje je postao načelnik općine i zastupnik u osmanskom parlamentu, a poslije austrougarskog zaposjedanja Bosne i Hercegovine postao je gradonačelnik, 1893. godine. Na toj dužnosti ostao je do 1899., kada se povukao zbog bolesti.

Krajem 19. vijeka po Bosni i Hercegovini i susjednim krajevima bavio se sakupljanjem narodnog blaga i proučavanjem kulturne historije Bošnjaka. Znao je turski, arapski i perzijski jezik i prvi je započeo onomastička istraživanja u Bosni i Hercegovini.

Objavljivao pod pseudonimom Munibi

Objavio je nekoliko knjiga, pod pseudonim Munibi, a jedna od poznatijih je "Narodno blago" (1888.). U "Istočno blago" (1896.) sabrao je i preveo nove turske, arapske i perzijske poslovice i mudre izreke. Natpis na njegovom nišanu je s jedne strane ispisan krupnim talik pismom na perzijskom jeziku, a s druge na bosanskom jeziku, čiji sadržaj u prijevodu glasi:

“O Uzvišeni (Bože), kada bi moj grijeh bio koliko planina Kaf,

Ništa ne mari, jer je to naspram Tvoje milosti neznana stvar.”

Sakupio je i nekoliko stotina bajki i drugih oblika narodnog stvaralaštva, a napisao je i desetak originalnih priča za djecu ("Mali orač", "Moj prijatelj", "Otac" i dr.). U svojim pričama koje je sakupio iz naroda Ljubušak je naslikao patrijarhalne oblike života i religiozno-duhovnu inerciju iz koje je pokušao probuditi svoj narod, prvenstveno mlade.

Izdao je dvije propagandne brošure: "Šta misle muhamedanci u Bosni" i "Budućnost ili napredak muhamedanaca u Bosni i Hercegovini". Godine 1891., pokrenuo je politički list "Bošnjak" u kojem je zagovarao ideologiju bošnjaštva.