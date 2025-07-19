Stanje na putevima u BiH: Očekuje se pojačan promet vozila

Sezona je godišnjih odmor tako da i danas očekujemo pojačan promet vozila na cestama širom Bosne i Hercegovine, a naročito na pravcima prema jugu, kažu iz BIHAMK-a.

Najveće gužve i danas očekujemo na magistralnoj cesti Sarajevo-Mostar, posebno na ulazu u Konjic, prolazu kroz Jablanicu i na prilazu Mostaru, navode iz BIHAMK-a.

Radovi na cesti

Počeli su radovi na magistralnoj cesti Jablanica-Prozor, u naselju Mirci (na izlazu iz Jablanice). Na mjestu radova postavljen je semafor i saobraća se usporeno, naizmjeničnim propuštanjem vozila.

Radovi su aktuelni na dionicama autocesta Podlugovi-Sarajevo sjever i Doboj-Banja Luka, kao i na magistralnim cestama: Zenica-Žepče (Topčić Polje), Kladanj-Vlasenica, Tuzla-Šićki Brod (skretanje za Lipnicu), Ustikolina-Goražde (Mravinjac), Sarajevo-Pale i Vrhpolje-Ključ.

Podsjećamo da je na magistralnoj cesti Jablanica-Blidinje dozvoljen saobraćaj za sva vozila do 3,5 tone ukupne mase.

Zbog aktivnih klizišta izdvajamo magistralne ceste Dobro Polje-Foča (na lokacijama Sijeračke stijene i Tuhalji) i Gacko-Tjentište (između tunela Čemerno i Surdup), dodaju iz BIHAMK-a.

Granični prijelazi

Duga je kolona vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima: Izačić, Hum i Zupci, dok je na ulazu u Bosnu i Hercegovinu pojačan promet vozila na GP Gradiška. Na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila, za sada, ne čekaju duže od 15 do 30 minuta. Granični prijelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone.

Napominju da su čekanja na graničnim prijelazima podložna čestim izmjenama.

Zabranjen je saobraćaj za vozila preko 5 tona najveće dozvoljene mase na graničnom prijelazu Karakaj (kod Zvornika). Teretna vozila preko 5 t preusmjeravaju se na granične prijelaze Bratunac ili Rača, dok autobusi mogu koristiti GP Šepak. Teretna vozila mogu saobraćati na GP Šepak od 09 do 13 sati i od 22 do 06 sati (vikendom mogu prelaziti u terminu od 22 do 06 sati).