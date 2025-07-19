Kako je Josip Pejaković govorio za "Dnevni avaz": Živimo jedni pored drugih kao majmuni u kavezima u zoološkom vrtu

Bosanskohercegovački glumac, dramski pisac i velikan Josip Pejaković preminuo je sinoć u 77. godini, a ostat će upamćen po mnogobrojnim svojim ulogama, izjavama, monodramama, ali i nagradama koje je dobio.

Josip Pejaković jedan je od onih koje ne treba nikada posebno predstavljati, jer njegova djela govore sve.

Njegov posljednji intervju za „Dnevni avaz“ bio je ove godine u maju. Tada je Pejaković za naš medij izjavio da „Živimo jedni pored drugih kao majmuni u kavezima u zoološkom vrtu, a ne zajedno kako smo navikli vijekovima. Jer to je jedino imalo smisla, kada smo živjeli zajedno. Sve drugo je apsolutni besmisao“.