Kako je Josip Pejaković govorio za "Dnevni avaz": Živimo jedni pored drugih kao majmuni u kavezima u zoološkom vrtu

Bosanskohercegovački glumac, dramski pisac i velikan Josip Pejaković preminuo je sinoć u 77. godini, a ostat će upamćen po mnogobrojnim svojim ulogama, izjavama, monodramama, ali i nagradama koje je dobio.
Josip Pejaković jedan je od onih koje ne treba nikada posebno predstavljati, jer njegova djela govore sve.
Njegov posljednji intervju za „Dnevni avaz“ bio je ove godine u maju. Tada je Pejaković za naš medij izjavio da „Živimo jedni pored drugih kao majmuni u kavezima u zoološkom vrtu, a ne zajedno kako smo navikli vijekovima. Jer to je jedino imalo smisla, kada smo živjeli zajedno. Sve drugo je apsolutni besmisao“.
Na pitanje potpisnice ovih redova ima li tremu uoči izvođenja pred sarajevskom publikom, glumački bard je kroz smijeh odgovorio:
- Ne. To sam već odavno zaboravio da postoji jer onoga trenutka kada izađem na scenu, a pogotovo ako sam sam na sceni, ako nemam nikakvih drugih pomagala osim vlastitog umijeća, postoji jedno posebno uzbuđenje koje se ne može nazvati trema. Ali je to ta dodatna snaga koja proizilazi na način kao što je bilo 27. marta 2023. godine kada sam proslavio 55 godina umjetničkog rada, popeo se na scenu i poslije 29 godina odigrao prvi put "Oj živote“ u jednom dahu. E, to je taj adrenalin koji se javi i bez obzira što moje godine ne dozvoljavaju više onu fizičku potrošnju, ali taj adrenalin mi daje dodatnu snagu da se ne razlikuje ni ona prva predstava kada sam tremu i imao, a sada je više nemam.
