Nikšić: Josip Pejaković nije bio samo glumac i umjetnik – bio je glas naroda, savjest vremena

Josip Pejaković nije bio samo glumac i umjetnik, bio je glas naroda, savjest vremena i čovjek koji je znao reći ono što osjeća veliki dio nas, Bosanaca i Hercegovaca, koji nismo imali sreće i talenta da to znamo pretočiti u tekst. Ovo je u povodu smrti legendarnog bh. glumca napisao federalni premijer Nermin Nikšić na društvenim mrežama.

- Otišao je bard bosanskohercegovačke umjetničke scene i iza sebe je ostavio neizbrisiv trag. Njegove monodrame nisu bile samo predstave, bile su lekcije iz časti, duha i hrabrosti. I kao umjetnik, i kao čovjek, bio je veliki.

- Počivaj u miru, druže – ostaješ s nama kroz svaku rečenicu koju si izgovorio, ali i kroz tišinu koju si znao nositi - napisao je Nikšić.

- Da imaš imalo duše k’o što je nemaš ti bi znao, dok god te rijeke teku Bosne ima, a tebe, tebe nema ni u onoj šubi na mom plafonu đe se džahkad hajvani zavlače…ama nije bolan samo tvoja i moja je, nije bolan samo vaša i naša je. I biće je akobogda.