Osmanagić se oprostio od Pejakovića: Svoj posljednji dan došao je bijelim Mercedesom na Ravne, mahnuo sam mu i zamolio da pričeka par sekundi

Semir Osmanagić oglasio se povodom smrti bh. velikana Josipa Pejakovića koji je preminuo sinoć u 77. godini života.

Kako je napisao Osmanagić na Facebooku, Pejakovićeva angažovana umjetnička duša otišla je dalje, u neka druga iskustva.

- Posljednjih nekoliko godina njegovo omiljeno i stalno mjesto bio je Distrikt bosanskih piramida. Omogućili smo mu štand ispred ulaza u tunele Ravne gdje je bio svaki dan. I ljeti, i u jesen, ponekad i zimi, i u proljeće. Tu se sastajao s gostima Fondacije ‘Arheološki park: Bosanska piramida Sunca’, prije svega s našom dijasporom koja je dolazila iz Njemačke, Švedske, SAD, Australije, Slovenije, Nizozemske, Danske, Velike Britanije, Austrije i drugih zemalja. Prepoznavali su ga naši ljudi iz Srbije, Hrvatske, Makedonije, Crne Gore. Sjeli bi s njim, a on bi započinjao priču o sadašnjosti, prošlosti, budućnosti. Govorio bi o svojim iskustvima s energijama tunela koje su mu pomogle da preživi i da se oporavi od brojnih operacija. Govorio bi o piramidama, negativnim jonima, o pozitivnoj atmosferi koja se iz srca BiH širi svijetom, o tome kako je ovo mjesto prava budućnost svijeta, kao se ovdje kreira svijet mira, prijateljstva, saradnje i ljubavi – napisao je Osmanagić na Facebooku.