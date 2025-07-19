Izudin Bajrović za “Avaz”: Odlazak Josipa Pejakovića je nenadoknadiv gubitak za našu scenu

Smrt Josipa Pejakovića, legendarnog bosanskohercegovačkog glumca, duboko je potresla cijelu regiju. Brojne javne ličnosti oglasile su se povodom njegove smrti, a među njima i ugledni glumac Izudin Bajrović, koji nije krio tugu zbog odlaska čovjeka kojeg je, kako kaže, istinski poštovao.

– Josip Pejaković je bio glumačka gromada, glumac nevjerovatne scenske snage, ali i dječije zaigranosti. Iza sebe je ostavio neizbrisiv trag i njegov odlazak je nenadoknadiv gubitak za našu scenu, ali i za kulturni život uopšte na ovim prostorima. Bio je jedinstvena ličnost po svim kriterijima i zasigurno će ostati u kolektivnom sjećanju ovog naroda, a to je, mislim, dovoljno od jednog života – rekao je Bajrović za Avaz.

Pejaković je iza sebe ostavio impresivno glumačko naslijeđe, a njegova prisutnost na sceni i izvan nje ostat će zauvijek urezana u pamćenje generacija koje su imale privilegiju da ga gledaju i slušaju.