Zijah Sokolović za "Avaz", o odlasku Pejakovića: "Conja, glumci nikad ne umiru – oni to 'nako"

Nakon vijesti o smrti bh. velikana Josipa Pejakovića, tugu nije sakrio ni Zijah Sokolović, doajen bosanskohercegovačkog glumišta i reditelj.

Kako je za portal "Avaza" izjavio Sokolović, „glumci nikada ne umiru“.

- Dragi Conja, mi svi iz prvih generacija Dramskog studija 1976-1981., pri festivalu malih i eksperimentalnih scena Jugoslavije, gradili smo romantično i strpljivo “novo” sarajevsko i BiH pozorište. Naše predstave na avangardu poeziju Branka Andrića Andrle “Ja sam mali mamin seksualac”, 1970. i revolucionarnog pjesnika Vujice Rešina Tucića “Jaje u čeličnoj ljusci” i naš prvi “Proleterski teatar” prvo bh. pozorište koje je gostovalo na Malom sterijinom pozorju 1971., a onda sa Dubravkom Bibanović, Safetom Plakalom, Ekremom Dupanovićem i Draganom S. Stefanovićem umjetnička grupa “Plep” što znači “Lijep” i Lotramonova proza, “Maldororova pjevanja”, kao pozorišnu predstavu u gradskom tramvaju, kao Maldororov tramvaj”, su bili i ostali radost pozorišta i vesele umjetnosti – naveo je Sokolović.

Poručio je kako je i Pejaković zato dio radosti pozorišta danas.

- Dragi Conja “pustinjsko polarni voz kuda ideš skroz…pustinjsko polarni voz…”. Znaš i sam glumci nikad ne umiru. Kaže se “oni to ‘nako” – zaključio je Sokolović za portal „Avaza“.