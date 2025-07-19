Od danas u saobraćaju: Povratak prvog električnog tramvaja na sarajevske šine

Odlukom Vlade Kantona Sarajevo uspostavljena je nova linija prvim električnim tramvajem: Željeznička stanica - Baščaršija.

Prvi električni tramvaj ponovo je na šinama našeg grada.

Ministarstvo saobraćaja Kantona Sarajevo i KJKP GRAS uspjeli su u svojim ciljevima da prvi električni tramvaj bude spreman za sezonsku liniju, a nakon obavljenih testnih vožnji u proteklim danima, od danas počinje saobraćati.

1895. godine, Sarajevo je dobilo eletričnu rasvjetu i uporedo sa njom krenuo je kružiti i prvi električni tramvaj. Električni tramvaj zamijenio je dotadašnji tramvaj na konjsku vuču, koji je Sarajevom počeo voziti prije 140 godina.

TRAM 1895 vozit će radnim danima od 10:00 - 13:00 i od 18:00 do 22:00. Vikendom će voziti od 10:00 - 21:00.

- Tramvaj je jedan od simbola Sarajeva. Mnogo zahtjeva za ovaj tramvaj smo imali od građana i turističkih agencija našeg grada. Vožnja će biti autentično iskustvo i vjerujem da će svi biti zadovoljni. Cilj je bio da ga osposobimo i uredimo za vožnju, a da pri tome ne gubi svoju autentičnost. Najbitnije od svega da smo tramvaj ponovo vratili na šine, a prijedloga i ideja za njegov sadržaj i izgled, ne sumnjam, će biti sve više, što me i raduje - izjavio je ministar saobraćaja Adnan Šteta.