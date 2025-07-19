Nova regulacija saobraćaja na ulazu u Mostar: Cilj je smanjiti gužve iz pravca Sarajeva

Od danas je na snazi nova, privremena regulacija saobraćaja na sjevernom ulazu u Mostar, uvedena s ciljem smanjenja gužvi koje se već sedmicama formiraju na ovoj dionici, naročito iz pravca Sarajeva. Izmjene su uvedene i na prilazu iz pravca Konjica, gdje je također registrovan pojačan intenzitet saobraćaja.

Nova regulacija odnosi se na magistralni put M-17, dionica Potoci–Mostar, tačnije između kilometarskih oznaka km 7+750 i km 7+850. Riječ je o ključnom dijelu prilaza gradu, gdje će u toku ljetne sezone biti implementirane mjere preusmjeravanja vozila iz pravca Sarajeva i Čapljine na alternativne pravce preko mosta Sutina, ulica Kralja Tomislava i Biskupa Čule. Zatim, korištenje rotacionih tokova i dijela ulice Maršala Tita za rasterećenje glavnih saobraćajnica, izmjena signalnih semaforskih šema u skladu s novim režimom kretanja te privremena isključenja svjetlosnih uređaja na pojedinim raskrsnicama kako bi se omogućio nesmetan protok.

Ceste FBiH su označile dionice privremenim saobraćajnim znakovima, dok se završetak radova i vraćanje na stari režim očekuje nakon ljeta. Nadzor nad provođenjem regulacije obavlja lokalni MUP, a vozači se pozivaju na strpljenje i poštivanje uputa sa terena.